В горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв — РИА Новости. Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.

По данным Камчатского гидрометцентра, в понедельник южные районы полуострова окажутся в зоне действия тихоокеанского циклона, который принесет в регион мокрый снег и ветер, а также потепление.

"В период с 00 часов 14 по 16 января 2020 года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе, по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Быстринский и Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский — лавиноопасно", —говорится в сообщении.