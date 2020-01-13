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Туризм
2020-01-13T13:51+0300
https://ria.ru/20200113/1563363216.html
В горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность
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РИА Новости

В горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность

13:51 13.01.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкТуристы смотрят на вулкан Мутновский с вершины вулкана Горелого
Туристы смотрят на вулкан Мутновский с вершины вулкана Горелого
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв — РИА Новости. Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.
По данным Камчатского гидрометцентра, в понедельник южные районы полуострова окажутся в зоне действия тихоокеанского циклона, который принесет в регион мокрый снег и ветер, а также потепление.
"В период с 00 часов 14 по 16 января 2020 года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе, по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Быстринский и Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский — лавиноопасно", —говорится в сообщении.
Руководителям организаций, работающих в горах, рекомендовано принять меры лавинной безопасности. Любителям экстремальных видов спорта, туристам, охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от походов в горы.
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