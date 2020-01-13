Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента

"Валерий Бганба второй раз выполняет обязанности президента Абхазии. У него есть опыт", - заявил Кварчия. "За" проголосовали все 34 депутата, участвовавшие в голосовании.

Протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.

В воскресенье вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что президент республики Рауль Хаджимба подписал документ об отставке. По его словам, это было сделано для того, чтобы избежать кровопролития.