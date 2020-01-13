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Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента
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РИА Новости

Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента

13:27 13.01.2020 (обновлено: 13:34 13.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВалерий Бганба
Валерий Бганба
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Валерий Бганба
СУХУМ, 13 янв - РИА Новости. Парламент Абхазии назначил премьера Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики, объявил итоги голосования спикер парламента Валерий Кварчия.
"Валерий Бганба второй раз выполняет обязанности президента Абхазии. У него есть опыт", - заявил Кварчия. "За" проголосовали все 34 депутата, участвовавшие в голосовании.
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В воскресенье вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что президент республики Рауль Хаджимба подписал документ об отставке. По его словам, это было сделано для того, чтобы избежать кровопролития.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривалось в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
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