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Счетная палата заявила о необходимости отказа от одноразовой упаковки
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РИА Новости

Счетная палата заявила о необходимости отказа от одноразовой упаковки

13:21 13.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Обновленная система обращения с отходами в РФ может работать неэффективно без пропаганды многоразовых товаров и отказа от лишней упаковки, говорится в отчете Счетной палаты РФ "Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта "Экология".
"При отсутствии мероприятий по стимулированию и популяризации использования многооборотных товаров, тары, упаковки и сокращения использования одноразовых трудноперерабатываемых товаров и тары, ориентированных на предотвращение и сокращение образования отходов, которые являются необходимыми для реализации приоритетных направлений государственной политики в области обращения с отходами, существует вероятность недостижения цели по созданию эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами", - говорится в сообщении.
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Как отмечают аналитики, не предусмотрены меры и целевые показатели по стимулированию раздельного сбора отходов, в первую очередь пищевых, что препятствует эффективной работе предприятий по переработке отходов, являющихся для них сырьем.
Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отмечал, что необходимо сокращать использование одноразовых товаров и лишней упаковки, но сокращение должно быть постепенным.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.
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Новости - ЭкологияМинистерство природных ресурсов и экологии РФСчетная палата РФДмитрий КобылкинРоссияОбщество
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