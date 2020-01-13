Счетная палата заявила о необходимости отказа от одноразовой упаковки

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Обновленная система обращения с отходами в Обновленная система обращения с отходами в РФ может работать неэффективно без пропаганды многоразовых товаров и отказа от лишней упаковки, говорится в отчете Счетной палаты РФ "Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта "Экология".

"При отсутствии мероприятий по стимулированию и популяризации использования многооборотных товаров, тары, упаковки и сокращения использования одноразовых трудноперерабатываемых товаров и тары, ориентированных на предотвращение и сокращение образования отходов, которые являются необходимыми для реализации приоритетных направлений государственной политики в области обращения с отходами, существует вероятность недостижения цели по созданию эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами", - говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики, не предусмотрены меры и целевые показатели по стимулированию раздельного сбора отходов, в первую очередь пищевых, что препятствует эффективной работе предприятий по переработке отходов, являющихся для них сырьем.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отмечал, что необходимо сокращать использование одноразовых товаров и лишней упаковки, но сокращение должно быть постепенным.