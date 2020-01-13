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Парламент Абхазии утвердил отставку Хаджимбы с поста президента
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РИА Новости

Парламент Абхазии утвердил отставку Хаджимбы с поста президента

13:20 13.01.2020 (обновлено: 13:34 13.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
© РИА Новости / Илья Питалев
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СУХУМ, 13 янв - РИА Новости. Парламент Абхазии удовлетворил прошение Рауля Хаджимбы об отставке с поста президента республики, заявил РИА Новости спикер Валерий Кварчия.
В понедельник парламент Абхазии начал сессию, которая утвердит отставку Хаджимбы, в зале присутствовало 34 депутата из 35.
"Отставка Рауля Хаджимбы принята парламентом", - заявил Кварчия. По его словам, за отставку проголосовало 32 депутата, против - двое.
Протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.
В воскресенье вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что президент республики Рауль Хаджимба подписал документ об отставке. По его словам, это было сделано для того, чтобы избежать кровопролития.
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Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривалось в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
В сентябре 2019 года в Абхазии прошел второй тур выборов президента. Победил занимавший пост главы государства Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент – Квициния - получил 46,19%. Позднее оппозиция заявила, что Хаджимба должен был набрать не просто больше Квицинии, а больше, чем сумма голосов, поданных за Квицинию и "против всех".
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Отставка Хаджимбы с поста президента АбхазииАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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