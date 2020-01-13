Парламент Абхазии утвердил отставку Хаджимбы с поста президента

Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме

СУХУМ, 13 янв - РИА Новости. Парламент Парламент Абхазии удовлетворил прошение Рауля Хаджимбы об отставке с поста президента республики, заявил РИА Новости спикер Валерий Кварчия.

В понедельник парламент Абхазии начал сессию, которая утвердит отставку Хаджимбы, в зале присутствовало 34 депутата из 35.

"Отставка Рауля Хаджимбы принята парламентом", - заявил Кварчия. По его словам, за отставку проголосовало 32 депутата, против - двое.

Протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.

В воскресенье вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что президент республики Рауль Хаджимба подписал документ об отставке. По его словам, это было сделано для того, чтобы избежать кровопролития.

Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривалось в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.