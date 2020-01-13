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Десятки мирных жителей вышли из Идлиба через гуманитарный коридор
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РИА Новости

Десятки мирных жителей вышли из Идлиба через гуманитарный коридор

13:18 13.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИдлиб
Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Идлиб. Архивное фото
ДАМАСК, 13 янв - РИА Новости. Десятки мирных жителей вышли с удерживаемых террористами территорий в сирийской провинции Идлиб через гуманитарный коридор аль-Хадер, передает гостелевидение Сирии.
Очередное прекращение огня вступило в силу в сирийской провинции Идлиб в полночь 12 января.
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Как ранее сообщил Центр по примирению враждующих сторон, с 13.00 мск начали функционировать три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации.
В связи с перемирием сирийская армия подготовила три гуманитарных коридора для выхода мирных жителей: в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке, и аль-Хадер на юге провинции Алеппо.

"Десятки мирных жителей вышли через гуманитарный коридор аль-Хадер на юге Идлиба с удерживаемых террористами территорий", - передает телеканал Ikhbariya.

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Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".
Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам сообщил во вторник, что с середины декабря число внутренне перемещенных лиц в результате эскалации боевых действий в Идлибе увеличилось на 300 тысяч человек.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Идлиб (мухафаза)ИракСирияООНВ мире
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