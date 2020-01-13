Десятки мирных жителей вышли из Идлиба через гуманитарный коридор

ДАМАСК, 13 янв - РИА Новости. Десятки мирных жителей вышли с удерживаемых террористами территорий в сирийской провинции Десятки мирных жителей вышли с удерживаемых террористами территорий в сирийской провинции Идлиб через гуманитарный коридор аль-Хадер, передает гостелевидение Сирии

Очередное прекращение огня вступило в силу в сирийской провинции Идлиб в полночь 12 января.

Как ранее сообщил Центр по примирению враждующих сторон, с 13.00 мск начали функционировать три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации.

В связи с перемирием сирийская армия подготовила три гуманитарных коридора для выхода мирных жителей: в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке, и аль-Хадер на юге провинции Алеппо.

"Десятки мирных жителей вышли через гуманитарный коридор аль-Хадер на юге Идлиба с удерживаемых террористами территорий", - передает телеканал Ikhbariya.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам сообщил во вторник, что с середины декабря число внутренне перемещенных лиц в результате эскалации боевых действий в Идлибе увеличилось на 300 тысяч человек.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.