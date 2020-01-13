Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

МИНСК, 13 янв — РИА Новости. Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
"В августе мы договорились, что посмотрим фактические объемы транспортировки за 2019 год и суммы выручки, недополученной ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в прошлом году в связи с уменьшением объемов транспортировки, и учтем это на 2020 год", — рассказали в ведомстве.
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В связи с этим было предложено повысить тариф на инфляционную составляющую и на недополученный объем выручки, чтобы компенсировать его, отметили в министерстве.
В пресс-службе также подчеркнули, что у России возникли вопросы по расчетам, проведенным "Гомельтранснефть Дружба". Поэтому стороны проведут очередную встречу, которая пройдет на уровне специалистов. Окончательные решения по тарифу намерены принять в январе.
В прошлом месяце Федеральная антимонопольная служба сообщила, что Минск предложил увеличить тариф на прокачку нефти из России в 2020 году почти на 17%.
Как рассказали в ведомстве, если вопрос не удастся решить до середины января, то тарифы вырастут "в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленном параметрами прогноза социально-экономического развития России, увеличенного не более чем на 3%, а именно на 6,8%".
С начала осени прошлого года Минск также повысил тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку нефтепровода "Дружба" почти на 4%. По словам главного инженера белорусского оператора "Дружбы" — ОАО "Гомельтранснефть Дружба" — Андрея Вериго, увеличение тарифа на 21% позволило бы до конца прошлого года покрыть потери белорусской стороны от ситуации с загрязнением нефти в "Дружбе".