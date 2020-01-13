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Культура
2020-01-13T22:10+0300
https://ria.ru/20200113/1563361685.html
Егор Крид растрогал поклонниц треком к фильму "НЕидеальный мужчина"
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РИА Новости

Егор Крид растрогал поклонниц треком к фильму "НЕидеальный мужчина"

22:10 13.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Егор Крид
Певец Егор Крид
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский музыкант Егор Крид представил в инстаграме трек "Голубые глаза" к фильму "НЕидельный мужчина", в котором сыграл главную роль. Композиция растрогала многих поклонниц исполнителя, о чем они написали в сети.

"А какого цвета твои глаза", — спросил у пользователей Крид.

"У меня голубые глаза и думаю, что песня про меня и просто реву в голос", — заявила @_marizn_.
"Прям за душу", — присоединилась к обсуждению @baklushina_k_.
"Я плакала в конце. Мне очень понравился трек", — прокомментировала @kreedconcerts.
"Спасибо за такую красивую, сильную песню", — написала @kkay.ti.
Музыкант сообщил, что песню о любви, слезах и предательстве можно послушать или скачать на всех музыкальных платформах.
Стоп-кадр из музыкального клипа (НЕ)идеальный мужчина исполнителя Егора Булаткина (Егор Крид)
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