Егор Крид растрогал поклонниц треком к фильму "НЕидеальный мужчина"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский музыкант Егор Крид представил в инстаграме трек "Голубые глаза" к фильму "НЕидельный мужчина", в котором сыграл главную роль. Композиция растрогала многих поклонниц исполнителя, о чем они написали в сети.
"А какого цвета твои глаза", — спросил у пользователей Крид.
"У меня голубые глаза и думаю, что песня про меня и просто реву в голос", — заявила @_marizn_.
"Прям за душу", — присоединилась к обсуждению @baklushina_k_.
"Я плакала в конце. Мне очень понравился трек", — прокомментировала @kreedconcerts.
"Спасибо за такую красивую, сильную песню", — написала @kkay.ti.
Музыкант сообщил, что песню о любви, слезах и предательстве можно послушать или скачать на всех музыкальных платформах.
7 ноября 2019, 21:02КультураЕгор Крид опубликовал трейлер фильма "НЕидеальный мужчина"