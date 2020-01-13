Егор Крид растрогал поклонниц треком к фильму "НЕидеальный мужчина"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский музыкант Егор Крид представил в инстаграме трек "Голубые глаза" к фильму "НЕидельный мужчина", в котором сыграл главную роль. Композиция растрогала многих поклонниц исполнителя, о чем они написали в сети.

"А какого цвета твои глаза", — спросил у пользователей Крид.

"У меня голубые глаза и думаю, что песня про меня и просто реву в голос", — заявила @_marizn_.

"Прям за душу", — присоединилась к обсуждению @baklushina_k_.

"Я плакала в конце. Мне очень понравился трек", — прокомментировала @kreedconcerts.

"Спасибо за такую красивую, сильную песню", — написала @kkay.ti.