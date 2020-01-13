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В Крыму упростили порядок выхода судов в Черное море
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РИА Новости

В Крыму упростили порядок выхода судов в Черное море

13:09 13.01.2020 (обновлено: 13:40 13.01.2020)
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© РИА Новости / Олеся ПеченкинаМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму
© РИА Новости / Олеся Печенкина
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Прогулочные и рыболовные суда в восьми прибрежных районах Крыма смогут выходить в Черное море минуя пограничный режим, решение принято в том числе в целях развития туристической деятельности, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
Ранее правила пограничного режима были прекращены в Балаклавской бухте Севастополя.
"В целях создания благоприятных условий для развития туристической инфраструктуры Крыма Федеральной службой безопасности Российской Федерации внесены изменения в действующее законодательство, которые упростят порядок выхода судов и осуществления деятельности в прибрежной акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
В частности, определен перечень восьми участков (районов) внутренних морских вод Российской Федерации, в пределах которых не устанавливается пограничный режим, что позволит упростить порядок выхода в море прогулочных и рыболовных судов.
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике КрымВ Крыму упростили порядок выхода судов в акватории Черного моря
В Крыму упростили порядок выхода судов в акватории Черного моря
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
В Крыму упростили порядок выхода судов в акватории Черного моря
В погрануправлении напомнили, что ранее владельцы плавательных средств для того, чтобы отойти от берега (будь то морская прогулка по бухте или популярные морские туристические маршруты с выходом из нее), обязаны были уведомлять пограничников о своих намерениях.
"Вступление изменений в законную силу будет способствовать более комфортному отдыху жителей и гостей полуострова, а также осуществлению прибрежного рыболовства", - подчеркнули в ведомстве.
При этом в погрануправлении отметили, что если судно решит выйти за пределы обозначенных зон, то в обязательном порядке необходимо соблюдать правила пограничного режима.
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