В Крыму упростили порядок выхода судов в Черное море

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Прогулочные и рыболовные суда в восьми прибрежных районах Прогулочные и рыболовные суда в восьми прибрежных районах Крыма смогут выходить в Черное море минуя пограничный режим, решение принято в том числе в целях развития туристической деятельности, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ

Ранее правила пограничного режима были прекращены в Балаклавской бухте Севастополя.

"В целях создания благоприятных условий для развития туристической инфраструктуры Крыма Федеральной службой безопасности Российской Федерации внесены изменения в действующее законодательство, которые упростят порядок выхода судов и осуществления деятельности в прибрежной акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

В частности, определен перечень восьми участков (районов) внутренних морских вод Российской Федерации, в пределах которых не устанавливается пограничный режим, что позволит упростить порядок выхода в море прогулочных и рыболовных судов.

© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым В Крыму упростили порядок выхода судов в акватории Черного моря © Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым В Крыму упростили порядок выхода судов в акватории Черного моря

В погрануправлении напомнили, что ранее владельцы плавательных средств для того, чтобы отойти от берега (будь то морская прогулка по бухте или популярные морские туристические маршруты с выходом из нее), обязаны были уведомлять пограничников о своих намерениях.

"Вступление изменений в законную силу будет способствовать более комфортному отдыху жителей и гостей полуострова, а также осуществлению прибрежного рыболовства", - подчеркнули в ведомстве.