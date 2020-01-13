Диетолог рассказал о пользе искусственного мяса

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Искусственное мясо по своим полезным свойствам сможет сравниться с натуральным продуктом, при этом не будет содержать антибиотиков. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
"Это те же миоциты, то есть клетки мышечной ткани. <...> Естественно, такое мясо не содержит антибиотики в силу того, что они не нужны, при этом оно содержит все, что необходимо", — уточнил собеседник агентства.
Однако, по словам специалиста, пока что технология создания искусственного мяса слишком дорогостоящая, так что до его массового производства далеко.
"Это новые технологии. Мы должны ими обладать, чтобы когда понадобится, мы могли развернуть производство. Это взгляд в будущее", — подчеркнул Тутельян.
Как сообщила газета "Известия", в России уже через три года могут создать первую котлету из искусственной конины.
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