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В Подмосковье выясняют обстоятельства смерти мальчика в сгоревшей бане
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РИА Новости

В Подмосковье выясняют обстоятельства смерти мальчика в сгоревшей бане

13:04 13.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства смерти 14-летнего опекаемого ребенка при пожаре в частной бане в Подмосковье, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
По ее словам, информация об обнаружении тела 14-летнего мальчика при тушении пожара в бане в деревне Аксеново городского округа Клин поступила следователям в воскресенье вечером. По данному факту была организована проверка.
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"По предварительным данным следствия, 12 января 2020 года в вечернее время мальчик находился в бане по месту жительства совместно с двумя знакомыми несовершеннолетними. В результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание бани, после тушения которого на крыльце обнаружено тело мальчика. Двое подростков с ожогами доставлены в Клинскую городскую больницу", - сказала Врадий.
Она добавила, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, получили объяснение от опекуна погибшего, провели обследование семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося назначен ряд экспертиз. Кроме того, по словам Врадий, следователи в ходе проверки намерены получить информацию об оформлении опеки над погибшим ребенком. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала она.
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Следственный комитет РФМосковская областьПроисшествия
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