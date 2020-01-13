В Подмосковье выясняют обстоятельства смерти мальчика в сгоревшей бане

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства смерти 14-летнего опекаемого ребенка при пожаре в частной бане в Подмосковье, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Следствие выясняет обстоятельства смерти 14-летнего опекаемого ребенка при пожаре в частной бане в Подмосковье, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, информация об обнаружении тела 14-летнего мальчика при тушении пожара в бане в деревне Аксеново городского округа Клин поступила следователям в воскресенье вечером. По данному факту была организована проверка.

"По предварительным данным следствия, 12 января 2020 года в вечернее время мальчик находился в бане по месту жительства совместно с двумя знакомыми несовершеннолетними. В результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание бани, после тушения которого на крыльце обнаружено тело мальчика. Двое подростков с ожогами доставлены в Клинскую городскую больницу", - сказала Врадий.