На Урале начали проверку после смерти раненного при стрельбе ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Следствие организовало доследственную проверку по сообщению о смерти в больнице восьмилетнего мальчика, получившего тяжелую травму головы во время стрельбы в Следствие организовало доследственную проверку по сообщению о смерти в больнице восьмилетнего мальчика, получившего тяжелую травму головы во время стрельбы в Нижнем Тагиле , устроенной соседом из винтовки по жестяным банкам, сообщает в понедельник СУСК по Свердловской области.

В августе 2019 года 35-летний мужчина, находясь в районе садоводческих участков в Нижнем Тагиле, стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от тарзанки, на которой катались дети. Одна из пуль попала в голову мальчику. Служба медицины катастроф доставила ребенка в екатеринбургскую городскую больницу №9 в крайне тяжелом состоянии, где он находился пять месяцев. В отношении мужчины было возбуждено дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В воскресенье мальчик скончался.

"Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области организована доследственная проверка по сообщению о смерти в больнице 12 января 2020 года малолетнего мальчика, 2012 года рождения, которому ранее, 4 августа 2019 года, было причинено пулевое ранение в голову из винтовки", - говорится в сообщении.