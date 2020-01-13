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На Урале начали проверку после смерти раненного при стрельбе ребенка
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РИА Новости

На Урале начали проверку после смерти раненного при стрельбе ребенка

12:58 13.01.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Следствие организовало доследственную проверку по сообщению о смерти в больнице восьмилетнего мальчика, получившего тяжелую травму головы во время стрельбы в Нижнем Тагиле, устроенной соседом из винтовки по жестяным банкам, сообщает в понедельник СУСК по Свердловской области.
В августе 2019 года 35-летний мужчина, находясь в районе садоводческих участков в Нижнем Тагиле, стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от тарзанки, на которой катались дети. Одна из пуль попала в голову мальчику. Служба медицины катастроф доставила ребенка в екатеринбургскую городскую больницу №9 в крайне тяжелом состоянии, где он находился пять месяцев. В отношении мужчины было возбуждено дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В воскресенье мальчик скончался.
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"Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области организована доследственная проверка по сообщению о смерти в больнице 12 января 2020 года малолетнего мальчика, 2012 года рождения, которому ранее, 4 августа 2019 года, было причинено пулевое ранение в голову из винтовки", - говорится в сообщении.
Следователи намерены назначить и провести судебную медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти ребенка. По результатам проведения первоначальных мероприятий будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. В СУСК также уточнили, что проверка организована отдельно от уголовного дела, которое ранее было возбуждено и пока еще расследуется в полиции.
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Следственный комитет РФНижний ТагилПроисшествия
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