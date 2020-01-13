Жителя Нижнего Новгорода осудили за убийство из-за пачки сигарет

Следствием и судом установлено, что ночью 24 марта 2019 года около остановки общественного транспорта в Московском районе Нижнего Новгорода 19-летний молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попросил у прохожего закурить, а затем забрал себе всю пачку сигарет. Именно из-за табака мужчины и поссорились. В ходе конфликта подсудимый жестоко избил потерпевшего, нанеся ему множественные удары руками и ногами, после чего скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений 33-летний мужчина скончался на месте.