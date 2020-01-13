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Жителя Нижнего Новгорода осудили за убийство из-за пачки сигарет
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РИА Новости

Жителя Нижнего Новгорода осудили за убийство из-за пачки сигарет

12:54 13.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, признанный виновным в избиении прохожего до смерти из-за сигарет, осужден на 8 лет колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Следствием и судом установлено, что ночью 24 марта 2019 года около остановки общественного транспорта в Московском районе Нижнего Новгорода 19-летний молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попросил у прохожего закурить, а затем забрал себе всю пачку сигарет. Именно из-за табака мужчины и поссорились. В ходе конфликта подсудимый жестоко избил потерпевшего, нанеся ему множественные удары руками и ногами, после чего скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений 33-летний мужчина скончался на месте.
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"В ходе предварительного расследования обвиняемый был заключен под стражу. Вину в содеянном он признал. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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Следственный комитет РФНижний НовгородРоссияПроисшествия
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