Жителя Нижнего Новгорода осудили за убийство из-за пачки сигарет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, признанный виновным в избиении прохожего до смерти из-за сигарет, осужден на 8 лет колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Следствием и судом установлено, что ночью 24 марта 2019 года около остановки общественного транспорта в Московском районе Нижнего Новгорода 19-летний молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попросил у прохожего закурить, а затем забрал себе всю пачку сигарет. Именно из-за табака мужчины и поссорились. В ходе конфликта подсудимый жестоко избил потерпевшего, нанеся ему множественные удары руками и ногами, после чего скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений 33-летний мужчина скончался на месте.
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"В ходе предварительного расследования обвиняемый был заключен под стражу. Вину в содеянном он признал. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении регионального СУСК.