Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T12:54+0300
https://ria.ru/20200113/1563360706.html
Житель Вологды пытался продать в Сети монеты с нацистской символикой
https://cdn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:78:3223:1891_1036x0_80_0_0_f984b0ea0edebe02d353bdba54bb1bb7.jpg
РИА Новости

Житель Вологды пытался продать в Сети монеты с нацистской символикой

12:54 13.01.2020
906
© Depositphotos / stockassoМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
© Depositphotos / stockasso
Мужчина с ноутбуком . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Административное дело возбуждено в отношении жителя Вологды за попытку продать через интернет монету с нацистской символикой, публичная демонстрация которой запрещена, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.
Как сообщает ведомство, сотрудники транспортной полиции в ходе мониторинга интернета обнаружили объявление о продаже монеты с изображением нацистской символики. Его автором и владельцем этой монеты оказался 43-летний житель Вологды.
"Разместив изображение монеты с запрещенной символикой в… интернете, данный гражданин нарушил требования федерального закона… "О противодействии экстремистской деятельности", - поясняет полиция.
Против мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статье "пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами".
Согласно КоАП, для граждан эта статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере 1-2 тысячи рублей либо административного ареста сроком до 15 суток. Предмет административного правонарушения конфискуется.
Зона таможенного контроля
23 августа 2019, 11:59
Из Китая в Россию пытались ввезти кухонные доски с нацистской символикой
3842346
Обсудить 5
МВД РФВологдаПроисшествия
Рекомендуем
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Чашка кофе и мозг
Ешь и умней. Какая пища нравится мозгу и от какой он страдает
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму общевойсковой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
Участники фитнес-тренировки
Ученые выяснили, как поддерживать тонус мышц без упражнений
Урок в школе
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Актриса Рената Литвинова
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Модель Ксения Пунтус
Консьерж дома, где нашли Пунтус, рассказала о квартире внука Михалкова
Смартфон
Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель
Принц Гарри с женой Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл пытаются усидеть на двух стульях
Отказ от алкоголя
Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы
Десятого января 2020 года на участке местности в поселке Затон Алтайского края обнаружен сожженный автомобиль с находящимися в нем телами двух человек.
На Алтае двух мужчин убили и сожгли в автомобиле
Школьные рюкзаки
В России изменят систему оплаты труда учителей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:44В Госдуму внесли проект меняющий статус детей-сирот
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
19:42ЕП начал работу с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Иране
19:37Стороны конфликта в Ливии намерены работать над стабилизацией ситуации
Лента новостейМолния