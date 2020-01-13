Житель Вологды пытался продать в Сети монеты с нацистской символикой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Административное дело возбуждено в отношении жителя Административное дело возбуждено в отношении жителя Вологды за попытку продать через интернет монету с нацистской символикой, публичная демонстрация которой запрещена, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Как сообщает ведомство, сотрудники транспортной полиции в ходе мониторинга интернета обнаружили объявление о продаже монеты с изображением нацистской символики. Его автором и владельцем этой монеты оказался 43-летний житель Вологды.

"Разместив изображение монеты с запрещенной символикой в… интернете, данный гражданин нарушил требования федерального закона… "О противодействии экстремистской деятельности", - поясняет полиция.

Против мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статье "пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами".