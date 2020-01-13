Сторонники Ассанжа собрались у здания суда в Лондоне

Протест против экстрадиции Джулиана Ассанжа около Вестминстерского магистратского суда в Лондоне

© Sputnik / Demond Cureton Протест против экстрадиции Джулиана Ассанжа около Вестминстерского магистратского суда в Лондоне

ЛОНДОН, 13 янв - РИА Новости, Наталья Копылова. Сторонники основателя WikiLeaks Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались в понедельник утром у здания Вестминстерского магистратского суда в Лондоне , где состоится очередное слушание по делу о его экстрадиции в США, передает корреспондент РИА Новости.

Ожидается, что на заседании Ассанж будет присутствовать лично.

Несколько десятков человек пришли поддержать подсудимого, требуя его освобождения.

"Освободите Джулиана Ассанжа!", "Свободу журналисту! Свобода Джулиана - наша свобода!" - скандируют собравшиеся.

В декабре суд определил порядок слушаний по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks, назначив технические заседания в январе и феврале. Слушание дела по существу запланировано на конец февраля.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.