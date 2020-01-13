Сторонники Ассанжа собрались у здания суда в Лондоне

ЛОНДОН, 13 янв - РИА Новости, Наталья Копылова. Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались в понедельник утром у здания Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, где состоится очередное слушание по делу о его экстрадиции в США, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что на заседании Ассанж будет присутствовать лично.
Несколько десятков человек пришли поддержать подсудимого, требуя его освобождения.
"Освободите Джулиана Ассанжа!", "Свободу журналисту! Свобода Джулиана - наша свобода!" - скандируют собравшиеся.
В декабре суд определил порядок слушаний по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks, назначив технические заседания в январе и феврале. Слушание дела по существу запланировано на конец февраля.
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Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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