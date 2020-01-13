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В Карелии опровергли данные об отказе скорой приехать на вызов
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РИА Новости

В Карелии опровергли данные об отказе скорой приехать на вызов

12:42 13.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Информация, опубликованная в ряде СМИ, о смерти сельского жителя, к которому якобы отказалась ехать скорая помощь, не соответствует действительности, сообщили в понедельник в министерстве здравоохранения Карелии.
Ранее в СМИ появились публикации о смерти пожилого жителя поселка Шалговаары Медвежьегорского района, страдающего диабетом и скончавшегося из-за того, что врачи "скорой" из ближайшего поселка были заняты на другом вызове, а в районной больнице якобы отказались направить медиков к пациенту.
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"По информации Медвежьегорской центральной районной больницы, эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении на официальной странице республиканского минздрава в соцсети "ВКонтакте".
Как информирует ведомство, вызов к пациенту в Шалговаары поступил на подстанцию скорой помощи в поселке Паданы около 12.00 мск в воскресенье, хотя состояние мужчины ухудшилось накануне. "Пациент в течение нескольких лет страдал тяжелым соматическим заболеванием, но не обследовался и не обращался за медицинской помощью с 2011 года", - сообщают в министерстве.
"Скорая" из соседнего поселка действительно не смогла оперативно прибыть в Шалговаары, поскольку уже выехала к другому пациенту из села Маслозеро, однако, как уточняет минздрав, станция скорой помощи в Медвежьегорске приняла вызов, а не отказала в помощи. При этом медики из райцентра связались с коллегой из села Маслозеро для того, чтобы не задерживать оказание медпомощи, добираясь из Медвежьегорска до Шалговаары около 2,5-3 часов.
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"В 12.25 часов машина скорой помощи выехала из Маслозера в Шалговаары. Около 13.00 часов уже осматривали пациента, который находился в тяжелом состоянии, провели диагностические исследования и реанимационные мероприятия. Было принято решение о немедленной госпитализации пациента в Медвежьегорскую ЦРБ, однако при транспортировке больной умер", - поясняет министерство здравоохранения.
Как уточняет ведомство, специалисты амбулатории в селе Паданы оказывают помощь жителям поселков Шалговаара, Маслозеро и Ахвенламби, однако их работу затрудняют проблемы с дорогами, а также полное отсутствие в этих селах сотовой телефонной связи.
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