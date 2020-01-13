Певец Александр Серов отозвал иск к ток-шоу "Пусть говорят"

В связи с отказом от иска суд прекратил производство по делу. Как пояснил РИА Новости управляющий партнер юрбюро "Алексей Степанов и партнеры" Алексей Степанов, представлявший интересы истца, Серов отозвал иск, поскольку ответчики исполнили свои обязательства перед ним.

"Ответчики выполнили свои обязательства по договору и совершили иные действия, которые компенсировали вред, причиненный Александру Николаевичу", - сказал Степанов.

Серов требовал более миллиона рублей долга по договору на участие в телешоу от "Директа" и еще по три миллиона рублей компенсации убытков с каждого из соответчиков.

Претензии артиста сводились к тому, что он не получил обещанные деньги за участие в двух выпусках "Пусть говорят". На участие в первой передаче в феврале 2019 года был подписан контракт. Задолженность по нему превышала 1 миллион рублей, и ее певец просил взыскать с производителя ток-шоу.

Во второй передаче Серов снялся в марте, но затем заключить договор стороны не смогли и Серов запретил использовать отснятый с его участием материал. Несмотря на это, передача вскоре вышла в эфир.

Как ранее пояснял представитель истца, сумма компенсации убытков рассчитана как двукратный размер стоимости легального использования прав на исполнение. По его словам, Серову был обещан гонорар в 1,5 миллиона рублей, и он рассчитывал на получение этой суммы. Поскольку нарушение прав, по мнению истца, было допущено обоими ответчиками, требование о компенсации предъявлено к каждому из них.