Певец Александр Серов отозвал иск к ток-шоу "Пусть говорят"

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Эстрадный певец Александр Серов отказался от своего иска к Первому каналу и компании "Директ", производителю ток-шоу "Пусть говорят", о взыскании более 7 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала арбитражного суда Москвы.
В связи с отказом от иска суд прекратил производство по делу. Как пояснил РИА Новости управляющий партнер юрбюро "Алексей Степанов и партнеры" Алексей Степанов, представлявший интересы истца, Серов отозвал иск, поскольку ответчики исполнили свои обязательства перед ним.
"Ответчики выполнили свои обязательства по договору и совершили иные действия, которые компенсировали вред, причиненный Александру Николаевичу", - сказал Степанов.
Серов требовал более миллиона рублей долга по договору на участие в телешоу от "Директа" и еще по три миллиона рублей компенсации убытков с каждого из соответчиков.
Претензии артиста сводились к тому, что он не получил обещанные деньги за участие в двух выпусках "Пусть говорят". На участие в первой передаче в феврале 2019 года был подписан контракт. Задолженность по нему превышала 1 миллион рублей, и ее певец просил взыскать с производителя ток-шоу.
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Во второй передаче Серов снялся в марте, но затем заключить договор стороны не смогли и Серов запретил использовать отснятый с его участием материал. Несмотря на это, передача вскоре вышла в эфир.
Как ранее пояснял представитель истца, сумма компенсации убытков рассчитана как двукратный размер стоимости легального использования прав на исполнение. По его словам, Серову был обещан гонорар в 1,5 миллиона рублей, и он рассчитывал на получение этой суммы. Поскольку нарушение прав, по мнению истца, было допущено обоими ответчиками, требование о компенсации предъявлено к каждому из них.
Личная жизнь Александра Серова – одна из центральных тем "Пусть говорят". Только с начала 2019 года ей были полностью или частично посвящены три выпуска шоу, одного из самых популярных на российском телевидении.
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