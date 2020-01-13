В Пятигорске полиция проверит информацию об избиении учителя истории

Местные СМИ распространили видео, на котором двое мужчин догоняют убегающего от них учителя. Он спотыкается и падает на землю, затем его начинают жестоко избивать. В публикациях отмечается, что учитель провожал двух женщин, им удалось убежать от злоумышленников.