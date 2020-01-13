В Пятигорске полиция проверит информацию об избиении учителя истории

ПЯТИГОРСК, 13 янв - РИА Новости. Полиция в Пятигорске проверяет информацию из СМИ о том, что двое молодых людей избили учителя истории, провожавшего двух женщин домой, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.
Местные СМИ распространили видео, на котором двое мужчин догоняют убегающего от них учителя. Он спотыкается и падает на землю, затем его начинают жестоко избивать. В публикациях отмечается, что учитель провожал двух женщин, им удалось убежать от злоумышленников.
"Накануне в сети Интернет была размещена информация о том, что в Пятигорске неизвестные причинили телесные повреждения учителю. По выявленной публикации в отделе МВД России по городу Пятигорску проводится проверка. Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению противоправного деяния", - говорится в сообщении.