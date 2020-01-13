Грачевский рассказал, почему Бромберг уехал в США

"Константин Бромберг был человеком очень неординарным, с определенным вкусом. Он ухитрился сделать так, что его два фильма полюбила вся страна. Все даже простили ему то, что он камня на камне не оставил от повести "Понедельник начинается в субботу" братьев Стругацких. Он уехал в Америку очень давно, и я понимаю, почему он это сделал. Он доказал, что плохо не снимет, но ему не давали работать над тем, над чем он хотел работать. Очень обидно. В нем было много энергии, много общенародного", — сказал Грачевский.