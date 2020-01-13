Грачевский рассказал, почему Бромберг уехал в США

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Советский режиссер Константин Бромберг был неординарным человеком, его фильмы "Приключения Электроника" и "Чародеи" полюбила вся страна, заявил РИА Новости гендиректор "Ералаша" Борис Грачевский.
Ранее режиссер и сценарист Михаил Идов сообщил, что заслуженный деятель искусств России Константин Бромберг скончался в США в возрасте 80 лет.
"Константин Бромберг был человеком очень неординарным, с определенным вкусом. Он ухитрился сделать так, что его два фильма полюбила вся страна. Все даже простили ему то, что он камня на камне не оставил от повести "Понедельник начинается в субботу" братьев Стругацких. Он уехал в Америку очень давно, и я понимаю, почему он это сделал. Он доказал, что плохо не снимет, но ему не давали работать над тем, над чем он хотел работать. Очень обидно. В нем было много энергии, много общенародного", — сказал Грачевский.
Он отметил, что все эпизоды "Ералаша", которые снял Бромберг, получались неординарными. "Он был очень яркий и интересный человек. Начало года — и такая потеря. Память останется, останутся эти фильмы", — добавил собеседник агентства.
Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. Его дебютной работой в кино стала картина "Длинный день Кольки Павлюкова". За ней последовали "Был настоящим трубачом", "У меня есть лев", "Приключения Электроника" и "Чародеи".