Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-13T20:53+0300
https://ria.ru/20200113/1563359617.html
Шедевры Писсарро и Синьяка, украденные нацистами, уйдут с молотка
https://cdn23.img.ria.ru/images/156336/09/1563360957_0:201:1921:1281_1036x0_80_0_0_ecfe93cea9882d8a35556870ada175c8.jpg
РИА Новости

Шедевры Писсарро и Синьяка, украденные нацистами, уйдут с молотка

20:53 13.01.2020
17
CC0 / / Поль Синьяк "Золотой рог"
Поль Синьяк Золотой рог
CC0 / /
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Шедевры Камиля Писсарро и Поля Синьяка, украденные нацистами у еврейского коллекционера Гастона Леви во время оккупации Франции, будут проданы на аукционе Sotheby's в Лондоне, сообщает The Guardian.
CC0 / /

Камиль Писсарро "Сила света и цвета"

Камиля Писсарро Сила света и цвета
1 из 2

Камиль Писсарро "Сила света и цвета"

CC0 / /
CC0 / / Поль Синьяк "Набережная Клиши. Серая погода"
Поль Синьяк Набережная Клиши. Серая погода
2 из 2
Поль Синьяк "Набережная Клиши. Серая погода"
CC0 / /
1 из 2

Камиль Писсарро "Сила света и цвета"

CC0 / /
2 из 2
Поль Синьяк "Набережная Клиши. Серая погода"
CC0 / /
Успешный в 1930-х годах бизнесмен во время Второй мировой войны бежал вместе с женой в Тунис. Они смогли спастись, но коллекция была потеряна.
Спустя время две работы неоимпрессионизма были возвращены во Францию и представлены в Музее Орсе в Париже. Третью картину, которую украли из загородного дома Леви, позже обнаружили у немецкого искусствоведа Хильдебранда Гурлитта.
Недавно картины передали наследникам Леви.
По предварительным оценкам экспертов, "Сила света и цвета" Писсарро может уйти с молотка за 12 миллионов фунтов стерлингов, полотно Синьяка "Золотой рог" за пять — семь миллионов фунтов, а "Набережная Клиши" за 800 тысяч фунтов.
Торги состоятся 4 февраля.
Поль Синьяк Набережная Клиши. Серая погода
5 июля 2019, 06:10Культура
Германия вернула семье владельца похищенную нацистами картину Синьяка
000000
КультураНовости культурыВыставкиФранцияЛондонПариж
Рекомендуем
Статуэтки Оскар
Пон Чжун Хо, Тарантино и Скорсезе номинировали на "Оскар" за режиссуру
Черенковское излучение глаз, полученное во время радиационной терапии пациента
Ученые впервые засняли редкий феномен свечения глаз человека
Репродукция портрета писателя и дипломата Александра Грибоедова, 1875 год
Пьеса Грибоедова "Горе от ума" вышла новым тиражом к юбилею писателя
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Во Франции рассказали о деталях телефонного разговора Макрона и Путина
Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов
Общественная палата Москвы предложила изменить законы о выборах
Военные в Ливии
В МИД временного правительства на востоке Ливии рассказали о целях ЛНА
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Счетная палата раскритиковала порядок финансирования нацпроекта по МСП
Посетитель музея Аушвиц-Биркенау в Польше
РВИО поддержало предложение пригласить Путина на годовщину в Освенцим
Самоходная пусковая установка 9П78-1 Искандер-М во время демонстрации ходовых и огневых возможностей на полигоне Алабино
Генерал: у НАТО нет средств ПРО, способных бороться с "Искандер-М"
Здание Горсовета в городе Днепр
СБУ заподозрила чиновников из Днепра в присвоении миллиона долларов
Певица Надежда Кадышева
Представители Кадышевой и Бабкиной прокомментировали слухи о драке
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Посла Ирана вызвали в МИД Швеции из-за ситуации с украинским Boeing
Режиссёр Константин Бронзит
Бронзит расстроен, что его фильм не был номинирован на "Оскар"
Протоиерей Дмитрий Смирнов
В РПЦ назвали идею снижения брачного возраста "шагом к педофилии"
Приморский океанариум на острове Русский во Владивостоке
В Приморском океанариуме появились две ржавые акулы-няньки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:44В Госдуму внесли проект меняющий статус детей-сирот
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
19:42ЕП начал работу с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Иране
19:37Стороны конфликта в Ливии намерены работать над стабилизацией ситуации
Лента новостейМолния