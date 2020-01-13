Шедевры Писсарро и Синьяка, украденные нацистами, уйдут с молотка

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Шедевры Камиля Писсарро и Поля Синьяка, украденные нацистами у еврейского коллекционера Гастона Леви во время оккупации Франции, будут проданы на аукционе Sotheby's в Лондоне, Шедевры Камиля Писсарро и Поля Синьяка, украденные нацистами у еврейского коллекционера Гастона Леви во время оккупации Франции, будут проданы на аукционе Sotheby's в Лондоне, сообщает The Guardian.

CC0 / / Камиль Писсарро "Сила света и цвета" 1 из 2 Камиль Писсарро "Сила света и цвета" CC0 / / CC0 / / Поль Синьяк "Набережная Клиши. Серая погода" 2 из 2 Поль Синьяк "Набережная Клиши. Серая погода" CC0 / / 1 из 2 Камиль Писсарро "Сила света и цвета" CC0 / / 2 из 2 Поль Синьяк "Набережная Клиши. Серая погода" CC0 / /

Успешный в 1930-х годах бизнесмен во время Второй мировой войны бежал вместе с женой в Тунис. Они смогли спастись, но коллекция была потеряна.

Спустя время две работы неоимпрессионизма были возвращены во Францию и представлены в Музее Орсе в Париже. Третью картину, которую украли из загородного дома Леви, позже обнаружили у немецкого искусствоведа Хильдебранда Гурлитта.

Недавно картины передали наследникам Леви.

По предварительным оценкам экспертов, "Сила света и цвета" Писсарро может уйти с молотка за 12 миллионов фунтов стерлингов, полотно Синьяка "Золотой рог" за пять — семь миллионов фунтов, а "Набережная Клиши" за 800 тысяч фунтов.