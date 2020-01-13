Директора частной школы в Москве заподозрили в покушении на убийство

"По данным следствия, в конце 2019 года у подозреваемой 1984 года рождения возник умысел на убийство супруги мужчины, с которым она длительное время состояла в отношениях. Женщина, работая директором одной из частных школ на юге столицы, привлекла к совершению указанного преступления двух бывших учеников данного учебного заведения", - сказала Иванова.