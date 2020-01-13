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Директора частной школы в Москве заподозрили в покушении на убийство
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РИА Новости

Директора частной школы в Москве заподозрили в покушении на убийство

12:32 13.01.2020 (обновлено: 12:35 13.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Директора одной из частных школ в Москве задержали по подозрению в покушении на убийство жены любовника, в качестве исполнителей выступили ее бывшие ученики, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По ее словам, при расследовании уголовного дела о покушении на убийство следствием были задержаны мужчина 1998 года рождения и две женщины 1984 и 1999 годов рождения.
"По данным следствия, в конце 2019 года у подозреваемой 1984 года рождения возник умысел на убийство супруги мужчины, с которым она длительное время состояла в отношениях. Женщина, работая директором одной из частных школ на юге столицы, привлекла к совершению указанного преступления двух бывших учеников данного учебного заведения", - сказала Иванова.
Следствие установило, что 9 января подозреваемая 1999 года рождения сообщила мужчине, что потерпевшая идет домой. Подкараулив женщину, тот нанес ей не менее шести ударов ножом, потерпевшая потеряла сознание, но выжила благодаря вовремя оказанной помощи. Сейчас женщина, по словам собеседницы агентства, находится в больнице в тяжелом состоянии.
Иванова уточнила, что следствие планирует в ближайшее время просить суд об аресте подозреваемых.
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Следственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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