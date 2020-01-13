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В Австралии локализовали крупный очаг пожара
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РИА Новости

В Австралии локализовали крупный очаг пожара

12:32 13.01.2020 (обновлено: 14:35 13.01.2020)
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© REUTERS / Maxar TechnologiesЛесные пожары в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Спутниковое изображение Maxar WorldView-3. 12 января 2020
Лесные пожары в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Спутниковое изображение Maxar WorldView-3. 12 января 2020
© REUTERS / Maxar Technologies
Лесные пожары в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Спутниковое изображение Maxar WorldView-3. 12 января 2020
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пожарным Австралии удалось взять под контроль крупный очаг возгорания на одной из вершин хребта в штате Новый Южный Уэльс благодаря улучшению погодных условий, сообщает издание Sydney Morning Herald.
По данным издания, крупный пожар на горе Госперс, одной из вершин Голубых гор на северо-западе от Сиднея, полыхал в течение двух с половиной месяцев. Начавшийся от молнии 26 октября огонь сжег более 512 тысяч гектаров земли.
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Дождь и снижение температуры, зарегистрированные в воскресенье в данном районе, позволили пожарным, наконец, взять ситуацию под контроль.
"Локализация (пожаров) заняла больше времени, чем ожидалось, из-за неблагоприятных погодных условий, однако благодаря нашим трудолюбивым бригадам, нам удалось достичь этого сегодня", - приводит издание цитату сельской пожарной службы города Хоксбери.
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В воскресенье вечером в штате наблюдалось 120 очагов возгорания, 40 из которых еще не были локализованы. Около двух тысяч пожарных продолжают работать в этом районе.
В Австралии в результате природных пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.
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