МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пожарным Пожарным Австралии удалось взять под контроль крупный очаг возгорания на одной из вершин хребта в штате Новый Южный Уэльс благодаря улучшению погодных условий, сообщает издание Sydney Morning Herald

По данным издания, крупный пожар на горе Госперс, одной из вершин Голубых гор на северо-западе от Сиднея, полыхал в течение двух с половиной месяцев. Начавшийся от молнии 26 октября огонь сжег более 512 тысяч гектаров земли.

Дождь и снижение температуры, зарегистрированные в воскресенье в данном районе, позволили пожарным, наконец, взять ситуацию под контроль.

"Локализация (пожаров) заняла больше времени, чем ожидалось, из-за неблагоприятных погодных условий, однако благодаря нашим трудолюбивым бригадам, нам удалось достичь этого сегодня", - приводит издание цитату сельской пожарной службы города Хоксбери.

В воскресенье вечером в штате наблюдалось 120 очагов возгорания, 40 из которых еще не были локализованы. Около двух тысяч пожарных продолжают работать в этом районе.