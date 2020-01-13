Спикер Рады поручил подготовить заявление после авиакатастрофы в Иране

КИЕВ, 13 янв – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков поручил профильным комитетам подготовить заявление украинского парламента в связи с крушением самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Иране.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
"Я хотел бы параллельно обратиться к комитетам по вопросам национальной безопасности и обороны и по вопросам международного сотрудничества провести заседания, высказать свою позицию, позицию Верховной рады Украины. Также я обращаюсь к нашим коллегам подготовить постановление Верховной рады Украины относительно этих событий", - сказал Разумков во время согласительного совета в понедельник. Трансляцию вел телеканал "Рада".
Он отметил, что комитеты должны подготовить проект постановления в понедельник для того, чтобы парламент принял его на заседании во вторник. Разумков также выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе от своего имени, а также от украинского парламента.