Крым готов наладить авиасообщение с дальним и ближним зарубежьем

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Аэропорт "Симферополь" готов обеспечить максимально комфортные условия для авиакомпаний, желающих организовать полеты в ближнее и дальнее зарубежье, сообщил в интервью РИА Новости глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.

"Инфраструктура аэропорта "Симферополь" позволяет обслуживать международные рейсы. И наша воздушная гавань готова обеспечить максимально комфортные условия для авиакомпаний, желающих организовать полеты как в ближнее, так и дальнее зарубежье. Кроме того, рассматриваем возможность расширения географии внутренних рейсов и направлений, повышения доступности перелетов", — сказал он.

Гоцанюк отметил, что аэропорт "Симферополь" ежегодно стабильно обслуживает более пяти миллионов пассажиров.

"В принципе, у нас хорошая динамика, что внушает оптимизм, с учетом экономической и логистической составляющей, конечно. В 2019 году аэропорт принял и отправил более 38 тысяч регулярных пассажирских рейсов", — подчеркнул глава крымского правительства.

Международное сообщение с Крымом было прекращено после воссоединения полуострова с Россией из-за санкционной политики Украины и западных стран.