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Туризм
2020-01-13T12:45+0300
https://ria.ru/20200113/1563359427.html
Крым готов наладить авиасообщение с дальним и ближним зарубежьем
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РИА Новости

Крым готов наладить авиасообщение с дальним и ближним зарубежьем

12:45 13.01.2020
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© Фото : пресс-служба аэропорта СимферополяЩенок Алиса, талисман аэропорта Симферполя
Щенок Алиса, талисман аэропорта Симферполя
© Фото : пресс-служба аэропорта Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Аэропорт "Симферополь" готов обеспечить максимально комфортные условия для авиакомпаний, желающих организовать полеты в ближнее и дальнее зарубежье, сообщил в интервью РИА Новости глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
"Инфраструктура аэропорта "Симферополь" позволяет обслуживать международные рейсы. И наша воздушная гавань готова обеспечить максимально комфортные условия для авиакомпаний, желающих организовать полеты как в ближнее, так и дальнее зарубежье. Кроме того, рассматриваем возможность расширения географии внутренних рейсов и направлений, повышения доступности перелетов", — сказал он.
Гоцанюк отметил, что аэропорт "Симферополь" ежегодно стабильно обслуживает более пяти миллионов пассажиров.
"В принципе, у нас хорошая динамика, что внушает оптимизм, с учетом экономической и логистической составляющей, конечно. В 2019 году аэропорт принял и отправил более 38 тысяч регулярных пассажирских рейсов", — подчеркнул глава крымского правительства.
Международное сообщение с Крымом было прекращено после воссоединения полуострова с Россией из-за санкционной политики Украины и западных стран.
Ранее глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк рассказал РИА Новости, что с марта текущего года планируется открыть регулярные авиарейсы между Симферополем и Ереваном. Одна из авиакомпаний уже получила соответствующие разрешение и согласования от Росавиации к регулярным полетам. По его словам, авиамаршрут между Симферополем и Ереваном станет первым регулярным международным рейсом после воссоединения Крыма с Россией.
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