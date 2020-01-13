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Китай выступил против односторонних санкций США в отношении Ирана
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РИА Новости

Китай выступил против односторонних санкций США в отношении Ирана

12:22 13.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая
Флаг Китая
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Экономическое сотрудничество Китая с Ирана соответствует нормам международного права и не нарушает интересов других стран, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. В ответ на эту атаку США ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке их продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.
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"На протяжении длительного времени Китай и Иран в рамках международного права осуществляют взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах, оно законно и не подрывает интересов третьих стран. Это нужно уважать… Мы призываем американскую сторону немедленно прекратить свои ошибочные действия в виде санкций в отношении китайских предприятий", - заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя новые американские санкции, под которыми оказались и китайские предприятия.
Он подчеркнул, что принципиальная позиция китайской стороны по этому вопросу четкая и ясная.
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"Мы последовательно выступаем против односторонних санкций и так называемой экстерриториальной юрисдикции. Мы считаем, что постоянное применением и угроза применения санкций никоим образом не могут решить проблему", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая.
Гэн Шуан добавил, что Китай выступает за урегулирование противоречий и разногласий между странами посредством диалога и переговоров.
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