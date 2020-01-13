Китай выступил против односторонних санкций США в отношении Ирана

"На протяжении длительного времени Китай и Иран в рамках международного права осуществляют взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах, оно законно и не подрывает интересов третьих стран. Это нужно уважать… Мы призываем американскую сторону немедленно прекратить свои ошибочные действия в виде санкций в отношении китайских предприятий", - заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя новые американские санкции, под которыми оказались и китайские предприятия.