Китай выступил против односторонних санкций США в отношении Ирана

Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. В ответ на эту атаку США ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке их продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.
"На протяжении длительного времени Китай и Иран в рамках международного права осуществляют взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах, оно законно и не подрывает интересов третьих стран. Это нужно уважать… Мы призываем американскую сторону немедленно прекратить свои ошибочные действия в виде санкций в отношении китайских предприятий", - заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя новые американские санкции, под которыми оказались и китайские предприятия.
Он подчеркнул, что принципиальная позиция китайской стороны по этому вопросу четкая и ясная.
"Мы последовательно выступаем против односторонних санкций и так называемой экстерриториальной юрисдикции. Мы считаем, что постоянное применением и угроза применения санкций никоим образом не могут решить проблему", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая.
Гэн Шуан добавил, что Китай выступает за урегулирование противоречий и разногласий между странами посредством диалога и переговоров.