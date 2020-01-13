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В Архангельске подростки назвали причину убийства ровесницы
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РИА Новости

В Архангельске подростки назвали причину убийства ровесницы

12:22 13.01.2020 (обновлено: 12:23 13.01.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МУРМАНСК, 13 янв – РИА Новости. Две несовершеннолетние жительницы Архангельска, обвиняемые в убийстве ровесницы с особой жестокостью прошлым летом, объяснили свои действия желанием испытать новые ощущения, сообщается на сайте регионального СУСК.
Следователи в Архангельской области завершили расследование резонансного уголовного дела, по которому обвиняемыми проходят две 17-летние жительницы областного центра. Дело возбуждено по статье "убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений".
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"В ходе допросов они подробно рассказали об обстоятельствах причинения телесных повреждений, первоначально объяснив свои действия неприязнью к потерпевшей, которая, по их мнению, вела себя заносчиво. В рамках расследования установлено, что в действительности обвиняемые не имели какого-либо повода к убийству несовершеннолетней. Свои действия они объяснили желанием испытать новые ощущения", - говорится в сообщении.
Трагедия произошла в июне прошлого года. Прохожие обнаружили у железнодорожных путей в Архангельске тело убитой 17-летней девушки. Подозреваемых задержали – ими оказались две ровесницы убитой. По версии следствия, при личных встречах, телефонных разговорах и при обмене сообщениями они договорились убить человека, подбирали жертву, обсуждали место и способ убийства, а также то, как скроют следы преступления.
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Выбор пал на их знакомую 17-летнюю девушку, которой одна из обвиняемых предложила встретиться. Следователи полагают, что 29 июня днем обвиняемые, взяв с собой резиновые перчатки, ремень, полимерные пакеты и чистящее средство, заманили жертву в заранее выбранное место убийства. Сначала жертву оглушили стеклянной бутылкой, потом избивали, наносили ранения и душили, надевали на голову пакет. Когда жертва скончалась, девушки скрылись с места преступления, забрав вещи жертвы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.
027311013
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Архангельская областьАрхангельскПроисшествия
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