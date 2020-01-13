Россия зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 27 нарушений, Турция - 12, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ , опубликованном на сайте российского военного ведомства.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 27 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 13; Латакия – шесть; Алеппо – семь; Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – четыре; Алеппо – два; Хама – пять; Латакия – один", - говорится в тексте бюллетеня.

В течение суток центром по примирению проведены две гуманитарные акции - в населенном пункте Дума (провинция Дамаск) было выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,213 тонны и в населенном пункте Магрид (провинция Латакия) выдано 350 продовольственных наборов, общим весом 1,698 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.