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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-13T12:15+0300
https://ria.ru/20200113/1563358730.html
Россия зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/156070/91/1560709176_0:38:2000:1163_1036x0_80_0_0_190575ec595ab0c1118c926e29d4d66a.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии за сутки

12:15 13.01.2020
208
© Sputnik / Sertac KayarСовместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 27 нарушений, Турция - 12, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 27 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 13; Латакия – шесть; Алеппо – семь; Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – четыре; Алеппо – два; Хама – пять; Латакия – один", - говорится в тексте бюллетеня.
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В течение суток центром по примирению проведены две гуманитарные акции - в населенном пункте Дума (провинция Дамаск) было выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,213 тонны и в населенном пункте Магрид (провинция Латакия) выдано 350 продовольственных наборов, общим весом 1,698 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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