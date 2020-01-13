Детским омбудсменом Москвы станет Ольга Ярославская

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новым детским омбудсменом Москвы станет экс-депутат Мосгордумы Ольга Ярославская, документ о назначении пока находится на подписи у федерального омбудсмена Анны Кузнецовой, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Да, можно сказать, что Ольга Ярославская станет новым уполномоченным по правам ребенка в Москве. Но пока документ находится на подписи", - сообщила Потяева.

В свою очередь сама Ярославская отказалась комментировать свое назначение.

"Мне нечего комментировать, я не могу об этом говорить, приказа о назначении я еще не видела", - сказала она.

Ярославская была депутатом Мосгордумы шестого созыва (2014-2019 годы), а также зампредседателя комиссии по образованию. Она была директором школы-новостройки № 1298 с углубленным изучением иностранных языков. По ее словам, она является директором "Центра патриотического воспитания и школьного спорта".