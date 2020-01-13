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Детским омбудсменом Москвы станет Ольга Ярославская
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РИА Новости

Детским омбудсменом Москвы станет Ольга Ярославская

12:13 13.01.2020 (обновлено: 13:23 13.01.2020)
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© АГН "Москва" / Антон КардашовДепутат Мосгордумы, директор ГБОУ "Школа № 1298 "Профиль Куркино" Ольга Ярославская
Депутат Мосгордумы, директор ГБОУ Школа № 1298 Профиль Куркино Ольга Ярославская
© АГН "Москва" / Антон Кардашов
Депутат Мосгордумы, директор ГБОУ "Школа № 1298 "Профиль Куркино" Ольга Ярославская. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новым детским омбудсменом Москвы станет экс-депутат Мосгордумы Ольга Ярославская, документ о назначении пока находится на подписи у федерального омбудсмена Анны Кузнецовой, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Да, можно сказать, что Ольга Ярославская станет новым уполномоченным по правам ребенка в Москве. Но пока документ находится на подписи", - сообщила Потяева.

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В свою очередь сама Ярославская отказалась комментировать свое назначение.
"Мне нечего комментировать, я не могу об этом говорить, приказа о назначении я еще не видела", - сказала она.
Ярославская была депутатом Мосгордумы шестого созыва (2014-2019 годы), а также зампредседателя комиссии по образованию. Она была директором школы-новостройки № 1298 с углубленным изучением иностранных языков. По ее словам, она является директором "Центра патриотического воспитания и школьного спорта".
Занимавший пост уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович осенью 2019 года покинул свой пост в связи с избранием депутатом Мосгордумы. -0-
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