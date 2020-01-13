Эксперт оценил повышение стоимости тарифов на связь

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин в беседе с RT заявил, что на данный момент бизнес операторов связи требует большей регуляции со стороны государства.

Он объяснил это тем, что информационная безопасность стоит во главе любого процесса.

По словам эксперта, у операторов связи становится мало возможностей для заработка.

"Поэтому они диверсифицируются, идут в сторону интернета вещей, разных промышленных сотрудничеств с производителями "железа" для бизнес-потребления, государственного потребления или такого большого пользовательского", — пояснил он.

По мнению Щельцина, это не покрывает затраты, которые возрастают из-за требований регулятора.

Он отметил, что существует также вариант повышения стоимости старых тарифов, когда пользователям предлагают новые конфигурации.

Ранее сотовый оператор " Мегафон " сообщил, что архивные тарифы подорожают с 13 января, а " Вымпелком " — с 16.

В "Мегафоне" объяснили подобные меры ростом потребления услуг абонентами. По сообщениям пресс-службы нововведение затронет небольшое число пользователей.

В "Вымпелкоме" заявили, что были вынуждены пойти на такой шаг из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры.