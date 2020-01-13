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Эксперт оценил повышение стоимости тарифов на связь
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РИА Новости

Эксперт оценил повышение стоимости тарифов на связь

12:11 13.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня Телефон
Телефон
© РИА Новости / Владимир Песня
Телефон. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин в беседе с RT заявил, что на данный момент бизнес операторов связи требует большей регуляции со стороны государства.
Он объяснил это тем, что информационная безопасность стоит во главе любого процесса.
По словам эксперта, у операторов связи становится мало возможностей для заработка.
"Поэтому они диверсифицируются, идут в сторону интернета вещей, разных промышленных сотрудничеств с производителями "железа" для бизнес-потребления, государственного потребления или такого большого пользовательского", — пояснил он.
По мнению Щельцина, это не покрывает затраты, которые возрастают из-за требований регулятора.
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Он отметил, что существует также вариант повышения стоимости старых тарифов, когда пользователям предлагают новые конфигурации.
Ранее сотовый оператор "Мегафон" сообщил, что архивные тарифы подорожают с 13 января, а "Вымпелком" — с 16.
В "Мегафоне" объяснили подобные меры ростом потребления услуг абонентами. По сообщениям пресс-службы нововведение затронет небольшое число пользователей.
В "Вымпелкоме" заявили, что были вынуждены пойти на такой шаг из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры.
В МТС не стали комментировать возможность повышения тарифов, в Tele2 пока не ответили на запрос РИА Новости.
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