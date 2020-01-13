В Абхазии проходит сессия парламента, где рассмотрят отставку Хаджимбы

СУХУМ, 13 янв - РИА Новости. Парламент Парламент Абхазии начал сессию, которая утвердит отставку Рауля Хаджимбы с поста президента и назначит исполняющего обязанности президента, передает корреспондент РИА Новости.

В зале находится 34 депутата из 35 членов. По словам депутатов, в повестке значится два пункта - отставка Хаджимбы и назначения премьера Валерия Бганбы исполняющим обязанности.

Протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.

В воскресенье вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что президент республики Рауль Хаджимба подписал документ об отставке. По его словам, это было сделано для того, чтобы избежать кровопролития.