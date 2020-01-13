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В Абхазии проходит сессия парламента, где рассмотрят отставку Хаджимбы
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РИА Новости

В Абхазии проходит сессия парламента, где рассмотрят отставку Хаджимбы

12:09 13.01.2020 (обновлено: 12:23 13.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРауль Хаджимба
Рауль Хаджимба
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рауль Хаджимба. Архивное фото
СУХУМ, 13 янв - РИА Новости. Парламент Абхазии начал сессию, которая утвердит отставку Рауля Хаджимбы с поста президента и назначит исполняющего обязанности президента, передает корреспондент РИА Новости.
В зале находится 34 депутата из 35 членов. По словам депутатов, в повестке значится два пункта - отставка Хаджимбы и назначения премьера Валерия Бганбы исполняющим обязанности.
Рауль Хаджимба
Вчера, 22:01
Биография Рауля Хаджимбы
Протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.
В воскресенье вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что президент республики Рауль Хаджимба подписал документ об отставке. По его словам, это было сделано для того, чтобы избежать кровопролития.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривалось в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
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Отставка Хаджимбы с поста президента АбхазииСухумАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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