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Теплоснабжение
2020-01-13T11:57+0300
https://ria.ru/20200113/1563357990.html
Потребление электроэнергии в РФ в 2019 году снизилось на 0,1%
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РИА Новости

Потребление электроэнергии в РФ в 2019 году снизилось на 0,1%

11:57 13.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСнятие показаний с электрического счетчика
Снятие показаний с электрического счетчика
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Потребление электроэнергии в России в 2019 году снизилось на 0,1% по сравнению с предыдущим годом - до 1,075 триллиона кВт.ч, говорится в сообщении "Системного оператора" Единой энергосистемы страны (ЕЭС).
При этом потребление электроэнергии в единой энергосистеме РФ составило 1,059 триллиона кВт.ч, что на 0,4% больше аналогичного показателя 2018 года. Энергопотребление выросло в объединенной энергосистеме Востока - на 3,3% и Сибири - на 0,5%. В остальных объединенных энергосистемах показатель снизился.
При этом в декабре потребление электроэнергии в единой энергосистеме России сократилось на 2,2%, до 101,1 миллиарда кВт.ч, в целом по России сокращение составило 2,7%, до 102,6 миллиарда кВт.ч. Снижение потребления связано с более теплой погодой.
Производство электроэнергии в России в 2019 году выросло на 0,4%, до 1,096 триллиона кВт.ч. При этом в энергосистеме рост выработки составил 0,9%, до 1,081 триллиона кВт.ч. Самый большой прирост - в энергосистемах Востока (на 2,9%), Центра (1,9%) и Сибири (на 1,5%). Наибольшее снижение выработки показала объединенная энергосистема Средней Волги (на 3,7%).
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В декабре выработка электроэнергии в России в целом снизилась на 2,9% по сравнению с декабрем предыдущего года, до 104,4 миллиарда кВт.ч, в энергосистеме России - на 2,4%, до 102,9 миллиарда кВт.ч.
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ТеплоснабжениеСО ЕЭСРоссия
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