Потребление электроэнергии в РФ в 2019 году снизилось на 0,1%

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Потребление электроэнергии в России в 2019 году снизилось на 0,1% по сравнению с предыдущим годом - до 1,075 триллиона кВт.ч, говорится в сообщении " Потребление электроэнергии в России в 2019 году снизилось на 0,1% по сравнению с предыдущим годом - до 1,075 триллиона кВт.ч, говорится в сообщении " Системного оператора " Единой энергосистемы страны (ЕЭС).

При этом потребление электроэнергии в единой энергосистеме РФ составило 1,059 триллиона кВт.ч, что на 0,4% больше аналогичного показателя 2018 года. Энергопотребление выросло в объединенной энергосистеме Востока - на 3,3% и Сибири - на 0,5%. В остальных объединенных энергосистемах показатель снизился.

При этом в декабре потребление электроэнергии в единой энергосистеме России сократилось на 2,2%, до 101,1 миллиарда кВт.ч, в целом по России сокращение составило 2,7%, до 102,6 миллиарда кВт.ч. Снижение потребления связано с более теплой погодой.

Производство электроэнергии в России в 2019 году выросло на 0,4%, до 1,096 триллиона кВт.ч. При этом в энергосистеме рост выработки составил 0,9%, до 1,081 триллиона кВт.ч. Самый большой прирост - в энергосистемах Востока (на 2,9%), Центра (1,9%) и Сибири (на 1,5%). Наибольшее снижение выработки показала объединенная энергосистема Средней Волги (на 3,7%).