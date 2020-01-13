Хаджимба ушел в отставку после разговора с Сурковым, заявил политолог

По его словам, Сурков 12 и 13 января также встретился в Сухуме с лидерами оппозиции, провел консультации с премьером Абхазии Валерием Бганбом.

"С Р. Хаджимба в воскресенье Сурков поговорил по телефону. Встреча с ним не была запланирована, поскольку с момента своего бегства из здания администрации Хаджимба полностью потерял влияние на ситуацию в республике. Практического смысла во встрече с ним не было. Вскоре после этого телефонного разговора Хаджимба ушел в отставку", - написал Чеснаков в своем Telegram-канале

Протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.

В воскресенье вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что президент республики Рауль Хаджимба подписал документ об отставке. По его словам, это было сделано для того, чтобы избежать кровопролития.