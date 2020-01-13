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Хаджимба ушел в отставку после разговора с Сурковым, заявил политолог
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РИА Новости

Хаджимба ушел в отставку после разговора с Сурковым, заявил политолог

11:54 13.01.2020 (обновлено: 12:16 13.01.2020)
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© РИА Новости / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкРауль Хаджимба
Рауль Хаджимба
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Рауль Хаджимба. Архивное фото
СУХУМ, 13 янв - РИА Новости. Рауль Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии после телефонного разговора с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
По его словам, Сурков 12 и 13 января также встретился в Сухуме с лидерами оппозиции, провел консультации с премьером Абхазии Валерием Бганбом.
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"С Р. Хаджимба в воскресенье Сурков поговорил по телефону. Встреча с ним не была запланирована, поскольку с момента своего бегства из здания администрации Хаджимба полностью потерял влияние на ситуацию в республике. Практического смысла во встрече с ним не было. Вскоре после этого телефонного разговора Хаджимба ушел в отставку", - написал Чеснаков в своем Telegram-канале.
Протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.
В воскресенье вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что президент республики Рауль Хаджимба подписал документ об отставке. По его словам, это было сделано для того, чтобы избежать кровопролития.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривалось в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
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Отставка Хаджимбы с поста президента АбхазииВладислав СурковАлексей ЧеснаковАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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