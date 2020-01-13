На Алтае двух мужчин убили и сожгли в автомобиле

Десятого января 2020 года на участке местности в поселке Затон Алтайского края обнаружен сожженный автомобиль с находящимися в нем телами двух человек.

Десятого января 2020 года на участке местности в поселке Затон Алтайского края обнаружен сожженный автомобиль с находящимися в нем телами двух человек.

© Фото : СУСК РФ по Алтайскому краю Десятого января 2020 года на участке местности в поселке Затон Алтайского края обнаружен сожженный автомобиль с находящимися в нем телами двух человек.

По данным ведомства, автомобиль с находящимися в нем телами двух человек был обнаружен в барнаульском поселке Затон.

Как установили следователи, двое молодых барнаульцев приехали в Бобровку к знакомому на личном автомобиле. Однако между мужчинами произошел конфликт. Тогда подозреваемый застрелил из огнестрельного оружия своих визитеров, а затем переложил их тела на заднее сиденье автомобиля и вывез в Затон, где и поджег транспортное средство, пытаясь скрыть следы преступления.

"В рамках уголовного дела по статье "Умышленное убийство двух лиц" уже задержан 35-летний житель Бобровки Первомайского района", — сообщили в пресс-службе СУСК по Алтайскому краю.