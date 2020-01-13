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На Алтае двух мужчин убили и сожгли в автомобиле
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РИА Новости

На Алтае двух мужчин убили и сожгли в автомобиле

11:51 13.01.2020 (обновлено: 17:50 13.01.2020)
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© Фото : СУСК РФ по Алтайскому краюДесятого января 2020 года на участке местности в поселке Затон Алтайского края обнаружен сожженный автомобиль с находящимися в нем телами двух человек.
Десятого января 2020 года на участке местности в поселке Затон Алтайского края обнаружен сожженный автомобиль с находящимися в нем телами двух человек.
© Фото : СУСК РФ по Алтайскому краю
Десятого января 2020 года на участке местности в поселке Затон Алтайского края обнаружен сожженный автомобиль с находящимися в нем телами двух человек.
БАРНАУЛ, 13 янв — РИА Новости. Силовики Алтайского края задержали 35-летнего жителя региона, подозреваемого в убийстве двоих знакомых, сообщает СК России по региону.
По данным ведомства, автомобиль с находящимися в нем телами двух человек был обнаружен в барнаульском поселке Затон.
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Как установили следователи, двое молодых барнаульцев приехали в Бобровку к знакомому на личном автомобиле. Однако между мужчинами произошел конфликт. Тогда подозреваемый застрелил из огнестрельного оружия своих визитеров, а затем переложил их тела на заднее сиденье автомобиля и вывез в Затон, где и поджег транспортное средство, пытаясь скрыть следы преступления.
"В рамках уголовного дела по статье "Умышленное убийство двух лиц" уже задержан 35-летний житель Бобровки Первомайского района", — сообщили в пресс-службе СУСК по Алтайскому краю.
Подозреваемый в двойном убийстве арестован, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
6814175325
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БарнаулПроисшествия
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