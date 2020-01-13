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Культура
2020-01-13T12:27+0300
https://ria.ru/20200113/1563357558.html
СМИ узнали, что снимут продолжение триллера "Молчание ягнят"
https://cdn24.img.ria.ru/images/79106/75/791067565_0:261:635:618_1036x0_80_0_0_298951bfcf99a22e388efdf115b644ba.jpg
РИА Новости

СМИ узнали, что снимут продолжение триллера "Молчание ягнят"

12:27 13.01.2020
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© Фото : MGMЭнтони Хопкинс в фильме "Молчание ягнят" (1991)
Энтони Хопкинс в фильме Молчание ягнят (1991)
© Фото : MGM
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В СМИ появилась информация, что американская телерадиокомпания CBS создаст сериал Clarice (Кларис), основанный на оскароносном триллере "Молчание ягнят", сообщает Deadline.
Действие происходит через год после событий криминальной драмы с Энтони Хопкинсом и Джоди Фостер в главных ролях. Центральный персонаж - агент ФБР Кларис Старлинг, которая вернулась к службе, чтобы преследовать серийных убийц и маньяков.

"Храбрость и многогранность Кларисы всегда освещали путь, даже несмотря на то, что ее личная история оставалась в неведении. Именно это нам сейчас и нужно", — прокомментировали шоураннеры Алекс Куртцман и Дженни Люмет.

Источник рассказал изданию, что Ганнибал Лектер вряд ли будет фигурировать в проекте.
Пока неизвестно, когда выйдет спин-офф и кто исполнит главные роли.
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КультураКино и сериалыНовости культурыCBS News (телерадиокомпания)Джоди ФостерЭнтони Хопкинс
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