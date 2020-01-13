СМИ узнали, что снимут продолжение триллера "Молчание ягнят"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В СМИ появилась информация, что американская телерадиокомпания CBS создаст сериал Clarice (Кларис), основанный на оскароносном триллере "Молчание ягнят", сообщает Deadline.
Действие происходит через год после событий криминальной драмы с Энтони Хопкинсом и Джоди Фостер в главных ролях. Центральный персонаж - агент ФБР Кларис Старлинг, которая вернулась к службе, чтобы преследовать серийных убийц и маньяков.
"Храбрость и многогранность Кларисы всегда освещали путь, даже несмотря на то, что ее личная история оставалась в неведении. Именно это нам сейчас и нужно", — прокомментировали шоураннеры Алекс Куртцман и Дженни Люмет.
Источник рассказал изданию, что Ганнибал Лектер вряд ли будет фигурировать в проекте.
Пока неизвестно, когда выйдет спин-офф и кто исполнит главные роли.