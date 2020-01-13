Низкий уровень лимфоцитов в крови указывает на повышенный риск смерти

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Датские ученые выяснили, что низкий уровень лимфоцитов в крови указывает на повышенный риск преждевременной смерти. Результаты исследования Датские ученые выяснили, что низкий уровень лимфоцитов в крови указывает на повышенный риск преждевременной смерти. Результаты исследования опубликованы в журнале Canadian medical association journal.

Лимфоциты – клетки крови из группы лейкоцитов, отвечающие за сопротивляемость организма. Это клетки иммунной системы, являющиеся первой преградой на пути распространения различных болезней, в том числе рака.

Повышенный уровень лимфоцитов в крови отмечается, когда человек чем-то заражен и организм борется с вирусом или инфекцией, поэтому именно увеличение количества этих клеток традиционно является предметом для беспокойства.

Недавнее исследование датских ученых показало, что внимательно стоит относиться не только к высокому, но и к низкому уровню лимфоцитов. Лимфопения — уменьшение концентрации лимфоцитов в крови может быть ранним предупреждением о повышенной уязвимости организма к различным инфекциям и значительном увеличении риска смертности.

Низкий уровень лимфоцитов легко выявляется во время обычных анализов крови, но пациенты обычно не направляются на дальнейшее обследование, потому что значение лимфопении как предиктора будущих заболеваний не было известно.

В исследование, которое проводилось в Копенгагене в период с 2003 по 2015 год, были включены 108 135 человек в возрасте от 20 до 100 лет (средний возраст — 68 лет). За исследуемый период умерли 10 372 человека.

При обработке результатов учитывались поправки на возраст, пол, потребление табака и алкоголя, массу тела, а также такие параметры, как C-реактивный белок плазмы, количество нейтрофилов в крови, недавние инфекции, диабет, систолическое артериальное давление, холестерин в плазме, триглицериды в плазме, образование, доход и физическая активность.

Результаты показали, риск смертности от всех причин у пациентов с низким уровнем лимфоцитов был на 60 процентов выше, чем у людей с нормальным уровнем. В 1,5-2,8 раза у них был повышен риск смерти от рака, сердечно-сосудистых, респираторных заболеваний, и различных инфекций.

"Участники с лимфопенией имели высокий риск умереть от любой причины, независимо от других факторов риска смертности, включая возраст", — приводятся в пресс-релизе Канадской медицинской ассоциации слова руководителя исследования Стига Божесена (Stig Bojesen) из Копенгагенского университета.