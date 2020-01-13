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Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет
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РИА Новости

Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет

11:35 13.01.2020 (обновлено: 15:03 13.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк Экс-министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев
 Экс-министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Экс-министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году. Об этом сообщило Агентство городских новостей "Москва".
Стихотворение Алексея Улюкаева
Стихотворение Алексея Улюкаева
Стихотворение Алексея Улюкаева
В 2017 году Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за взятку в два миллиона долларов.
Сам экс-министр вины не признал и считает себя жертвой провокации. Он отбывает наказание в исправительной колонии № 1 в Тверской области.
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40615913103
Обсудить 32
Дело Алексея УлюкаеваНовый ГодАлексей УлюкаевТверская областьРоссияОбщество
Популярные комментарии
Какие шикарные стихи. Ох, талант! Давно надо было его посадить, сразу такой талант раскрылся. Надеюсь, что он еще долго будет сидеть и радовать всех россиян прекрасными стихами))
13 января, 12:09
Константин Е
30140102
Журналисты совсем обезумели - давайте стиха каждого зэка печатать. Они иногда очень талантливо пишут..
13 января, 11:41
НСНаталья Светлова
2230201
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