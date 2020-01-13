Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году. Об этом сообщило Агентство городских новостей "Москва".
Стихотворение Алексея Улюкаева
Стихотворение Алексея Улюкаева
В 2017 году Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за взятку в два миллиона долларов.
Сам экс-министр вины не признал и считает себя жертвой провокации. Он отбывает наказание в исправительной колонии № 1 в Тверской области.
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