Макрон и Зеленский обсудили выполнение парижских договоренностей

ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Президенты Франции и Украины - Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский - обсудили по телефону реализацию договоренностей, достигнутых в ходе декабрьского саммита в "нормандском" формате, говорится в распространенном в понедельник заявлении Елисейского дворца.
Телефонные переговоры двух лидеров состоялись в субботу, 11 января.
11 января, 18:41Путин подчеркнул безальтернативность Минских соглашений
"Разговор стал возможностью обсудить дальнейшие действия после саммита в "нормандском" формате", направленные на урегулирование конфликта на востоке Украины", - написано в коммюнике.
В документе отмечается, что Макрон и Зеленский "обсудили первые достигнутые результаты, в частности, произошедший 29 декабря обмен пленными, а также отметили важность полного соблюдения режима прекращения огня вдоль контактной линии".
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), который прошел в Париже 9 декабря, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".