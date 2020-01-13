Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T11:34+0300
https://ria.ru/20200113/1563356761.html
Макрон и Зеленский обсудили выполнение парижских договоренностей
https://cdn22.img.ria.ru/images/156219/68/1562196831_0:22:2800:1597_1036x0_80_0_0_1a4a4366796eaddaa99217af7412865c.jpg
РИА Новости

Макрон и Зеленский обсудили выполнение парижских договоренностей

11:34 13.01.2020
723
© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Президенты Франции и Украины - Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский - обсудили по телефону реализацию договоренностей, достигнутых в ходе декабрьского саммита в "нормандском" формате, говорится в распространенном в понедельник заявлении Елисейского дворца.
Телефонные переговоры двух лидеров состоялись в субботу, 11 января.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
11 января, 18:41
Путин подчеркнул безальтернативность Минских соглашений
"Разговор стал возможностью обсудить дальнейшие действия после саммита в "нормандском" формате", направленные на урегулирование конфликта на востоке Украины", - написано в коммюнике.
В документе отмечается, что Макрон и Зеленский "обсудили первые достигнутые результаты, в частности, произошедший 29 декабря обмен пленными, а также отметили важность полного соблюдения режима прекращения огня вдоль контактной линии".
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), который прошел в Париже 9 декабря, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Встреча лидеров нормандской четверки
10 января, 15:30
Эксперты: встреча нормандского формата в апреле вряд ли пройдет в срок
432101
Обсудить 1
"Нормандская четверка"Эммануэль МакронВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Чашка кофе и мозг
Ешь и умней. Какая пища нравится мозгу и от какой он страдает
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму общевойсковой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Актриса Рената Литвинова
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
Участники фитнес-тренировки
Ученые выяснили, как поддерживать тонус мышц без упражнений
Урок в школе
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Модель Ксения Пунтус
Консьерж дома, где нашли Пунтус, рассказала о квартире внука Михалкова
Смартфон
Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь
Принц Гарри с женой Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл пытаются усидеть на двух стульях
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель
Отказ от алкоголя
Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы
Женщина с паспортом гражданина ДНР
Киев не успеет выполнить условия для выборов в Донбассе, считают в ДНР
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Во Франции рассказали о деталях телефонного разговора Макрона и Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:37В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше
21:27СМИ: США готовятся вывести Китай из списка валютных манипуляторов
20:55Воробьев исполнил мечту мальчика, оставленную на "Елке желаний"
20:25В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
20:24Эксперт назвал соглашение о перемирии в Ливии нежизнеспособным
20:18В Москве прошла трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии
20:12Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
20:11МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
20:08Демократ Кори Букер приостановил президентскую кампанию в США
20:07Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
20:03Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы
19:59МИД Греции призвал признать незаконными соглашения Турции и ПНС Ливии
19:52Суд отклонил жалобу на изъятие имущества у Шестуна
19:51Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
19:45Трамп похвалил иранских протестующих, отказавшихся топтать флаг США
19:44Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
19:44Глава МЧС наградил замглавы редакции РИА Новости Виктора Бельцова
19:42ЕП начал работу с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Иране
19:37Стороны конфликта в Ливии намерены работать над стабилизацией ситуации
19:35Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти
Лента новостейМолния