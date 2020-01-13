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Макрон выразил Зеленскому соболезнования из-за авиакатастрофы в Иране
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РИА Новости

Макрон выразил Зеленскому соболезнования из-за авиакатастрофы в Иране

11:32 13.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования своем украинскому коллеге Владимиру Зеленскому после крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, говорится в распространенном в понедельник заявлении Елисейского дворца.
Телефонный разговор двух лидеров состоялся в субботу, 11 января.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
01:49
В Киеве рассказали о возвращении тел погибших в авиакатастрофе в Иране
"Президент (Французской) Республики выразил свои соболезнования и соболезнования французского народа в связи с трагедией с бортом PS 752 "Международных авиалиний Украины", ответственность за которую только что принял на себя Иран", - написано в документе.
Там отмечается, что Макрон заверил Зеленского "в поддержке и участии Франции в проведении расследования с тем, чтобы на обстоятельства драмы был пролит свет".
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 23:16
Командующий КСИР извинился за сбитый в Иране украинский самолет
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу ВС Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет. Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский самолет.
Демонстрация в Тегеране 11 января 2020 года
11 января, 23:24
В Тегеране прошел митинг после признания Ираном вины в крушении Boeing
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Эммануэль МакронМеждународные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийФранцияУкраинаВ мире
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