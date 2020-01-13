Макрон выразил Зеленскому соболезнования из-за авиакатастрофы в Иране

ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Президент Франции Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования своем украинскому коллеге Владимиру Зеленскому после крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, говорится в распространенном в понедельник заявлении Елисейского дворца.

Телефонный разговор двух лидеров состоялся в субботу, 11 января.

"Президент (Французской) Республики выразил свои соболезнования и соболезнования французского народа в связи с трагедией с бортом PS 752 "Международных авиалиний Украины", ответственность за которую только что принял на себя Иран", - написано в документе.

Там отмечается, что Макрон заверил Зеленского "в поддержке и участии Франции в проведении расследования с тем, чтобы на обстоятельства драмы был пролит свет".

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.