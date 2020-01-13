Рейс Москва - Ставрополь вернулся в аэропорт по технической причине

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "Аэрофлот" рейсом Москва - Ставрополь после взлета вернулся в столичный аэропорт "Шереметьево" по технической причине, посадка прошла штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту "Шереметьево" – Ставрополь, после взлета вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка прошла в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пассажиры были отправлены в пункт назначения резервным самолетом в 02.00 мск.
"Предоставлялось обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании", - отметил собеседник.