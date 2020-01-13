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В Госдуме попросят ГП проверить обсуждение мусорной реформы в регионах
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РИА Новости

В Госдуме попросят ГП проверить обсуждение мусорной реформы в регионах

11:18 13.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направит в Генпрокуратуру письмо с просьбой проверить, как в регионах был организован процесс общественных обсуждений территориальных схем размещения отходов, так как по итогам мониторинга, проведённого думским комитетом, мнение россиян практически не учитывалось, сказал РИА Новости глава комитета Владимир Бурматов.
"Письмо будет направлено в понедельник. Мы просим дать поручение, в котором просим проверить нарушение закона в тех регионах, в которых либо не начали, либо не завершили процедуру общественных обсуждений, потому что это прямое нарушение закона. Они должны были за 2018-2019 годы завершить процедуру общественных обсуждений терсхем и скорректировать территориальные схемы размещения расходов", - отметил Бурматов.
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Он подчеркнул, что эта процедура была прописана в законе с тем, чтобы предотвратить "мусорные протесты". Однако по факту оказалось, что большинство регионов либо вообще не проводили обсуждения, либо проводили его формально, не учитывая мнение граждан.
"Как в Архангельске. Поступило более тысячи замечаний граждан, а учтено всего одно. Зато замечания, которые поступают от регоператоров, многими регионами учитываются на 100%, замечания от федеральных органов исполнительной власти — на 100%", - пояснил депутат.
По его словам, результатом проверок должна стать в первую очередь дисциплинарная ответственность для чиновников, которые должны были заниматься организацией этих мероприятия.
Кроме того, комитет на своём заседании 16 января ожидает представителей Минприроды и Российского экологического оператора, где также будет обсуждаться этот вопрос.
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Результаты мониторинга

Согласно данным, полученным комитетом в ходе анализа ситуации с проведением общественных обсуждений, только 55 субъектов РФ (65%) завершили процедуру общественного обсуждения и актуализировали территориальную схему обращения с отходами или находятся на стадии утверждения.
На стадии обсуждения территориальных схем до сих пор находятся 13 субъектов РФ (15%): Республики Адыгея, Алтай, Чечня, Чувашия, Воронежская, Волгоградская, Костромская, Магаданская, Самарская, Тюменская области, Ненецкий и Чукотский АО, Еврейская АО.
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Кроме того, 15 субъектов РФ (20%) вообще не приступили к обсуждению территориальных схем обращения с отходами: Республики Дагестан, Бурятия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Крым, Тыва, Амурская, Белгородская, Вологодская, Иркутская, Псковская, Саратовская, Сахалинская, Тверская области.
"Комитет обратил внимание на то, что в 14 регионах, где по результатам проведенных общественных обсуждений была выявлена необходимость внесения изменений в территориальную схему обращения с отходами, повторное обсуждение доработанного документа не осуществлялось", - говорится в заключении комитета (документ имеется в распоряжении РИА Новости).
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Среди таких регионов: Башкирия, Коми, Марий-Эл, Северная Осетия-Алания, Астраханская, Владимирская, Кировская, Липецкая, Московская, Мурманская, Оренбургская, Смоленская, Ульяновская области, Ханты-Мансийский АО.
Кроме того, ряд субъектов соответствующую информацию комитету вообще не предоставили: Республики Адыгея, Бурятия, Кабардино-Балкария, Тыва, Чувашия, Забайкальский край, Амурская, Ивановская, Костромская область, Еврейская АО.
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Госдума РФГенеральная прокуратура РФВладимир БурматовОбщество
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