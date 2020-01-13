В Болгарии один человек погиб при взрыве в жилом доме

По предварительным данным властей, в квартире на четвертом этаже в ночь на понедельник взорвался газовый баллон. Однако соседи оспаривают эту версией, поскольку они слышали два взрыва с интервалом в несколько минут. В квартире жил 67-летний бывший полицейский, имевший семейные проблемы. В ночь, когда произошел взрыв, он выносил из дома вещи. Его разыскивают правоохранители.