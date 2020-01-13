В Болгарии один человек погиб при взрыве в жилом доме

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме в болгарском городе Варне выросло до 18, один человек погиб, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Ранее сообщалось об 11 пострадавших.
По предварительным данным властей, в квартире на четвертом этаже в ночь на понедельник взорвался газовый баллон. Однако соседи оспаривают эту версией, поскольку они слышали два взрыва с интервалом в несколько минут. В квартире жил 67-летний бывший полицейский, имевший семейные проблемы. В ночь, когда произошел взрыв, он выносил из дома вещи. Его разыскивают правоохранители.
Живущая в соседней квартире женщина погибла в результате обрушения стены.
Все жильцы дома, в котором после взрыва начался пожар, были эвакуированы.
Взрив разтърси жилищен блок във Варна (ВИДЕО+СНИМКИ)— Новините на NOVA (@NoviniteNaNova) 13 января 2020 г.
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