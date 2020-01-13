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В Болгарии один человек погиб при взрыве в жилом доме
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РИА Новости

В Болгарии один человек погиб при взрыве в жилом доме

11:17 13.01.2020
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© Depositphotos / Cpifbg13 Варна, Болгария
Варна, Болгария
© Depositphotos / Cpifbg13
Варна, Болгария. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме в болгарском городе Варне выросло до 18, один человек погиб, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Ранее сообщалось об 11 пострадавших.
По предварительным данным властей, в квартире на четвертом этаже в ночь на понедельник взорвался газовый баллон. Однако соседи оспаривают эту версией, поскольку они слышали два взрыва с интервалом в несколько минут. В квартире жил 67-летний бывший полицейский, имевший семейные проблемы. В ночь, когда произошел взрыв, он выносил из дома вещи. Его разыскивают правоохранители.
Живущая в соседней квартире женщина погибла в результате обрушения стены.
Все жильцы дома, в котором после взрыва начался пожар, были эвакуированы.
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