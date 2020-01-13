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Три британских офшора передадут ФНС данные о счетах россиян
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РИА Новости

Три британских офшора передадут ФНС данные о счетах россиян

11:17 13.01.2020 (обновлено: 15:30 13.01.2020)
12847
© AFP 2019 / Guy JacksonНабережная Дугласа, столицы острова Мэн
Набережная Дугласа, столицы острова Мэн
© AFP 2019 / Guy Jackson
Набережная Дугласа, столицы острова Мэн. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Коронные земли Великобритании Мэн, Гернси и Джерси — низконалоговые юрисдикции — включили Россию в перечни стран-участниц автоматического обмена налоговой информацией в 2020 году, следует из официальных списков.
При этом в конце прошлого года Федеральная налоговая служба (ФНС) исключила Мэн, Гернси и Джерси из списка партнеров наряду с Великобританией и Литвой. Это произошло после того, как Лондон отказался от автообмена финансовой информацией с Москвой.
РИА Новости направило запросы в правительства территорий о том, планируют ли они предоставлять Москве информацию об активах россиян и как это будет сделано, если центральное правительство отказалось от этого.
Россия присоединилась к глобальному автообмену по единому стандарту (Common Reporting Standard) осенью 2018 года. Перечень юрисдикций-участников автообмена с Россией включает 77 стран и 12 территорий.
Common Reporting Standard — единый стандарт обмена информацией, созданный ОЭСР по принципу американской FATCA, направлен на борьбу с уклонением от уплаты налогов путем скрытия финансовых счетов в офшорных юрисдикциях.
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офшорыФедеральная налоговая служба РФРБК (медиагруппа)ВеликобританияДжерсиРоссияМэн (остров)В миреЭкономика
Популярные комментарии
Может быть Англия и передаст в наш ИФНС что-либо, но не на всех. Больших олигархов и чиновников порядка Пескова, не покажут.
13 января, 11:41
С Сергей Кайдалов
45002119
пока деньги чиновников существуют только в ваших методичках. Ещё ни одного случая не было, чтобы что-то нашли.
13 января, 12:11
swkss
29410117
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