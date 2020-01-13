Три британских офшора передадут ФНС данные о счетах россиян

При этом в конце прошлого года Федеральная налоговая служба (ФНС) исключила Мэн, Гернси и Джерси из списка партнеров наряду с Великобританией и Литвой. Это произошло после того, как Лондон отказался от автообмена финансовой информацией с Москвой.
РИА Новости направило запросы в правительства территорий о том, планируют ли они предоставлять Москве информацию об активах россиян и как это будет сделано, если центральное правительство отказалось от этого.
Россия присоединилась к глобальному автообмену по единому стандарту (Common Reporting Standard) осенью 2018 года. Перечень юрисдикций-участников автообмена с Россией включает 77 стран и 12 территорий.
Common Reporting Standard — единый стандарт обмена информацией, созданный ОЭСР по принципу американской FATCA, направлен на борьбу с уклонением от уплаты налогов путем скрытия финансовых счетов в офшорных юрисдикциях.
31 декабря 2019, 11:00Новый год—2020Ожидания — 2020 в экономике: нефть, газ, ФНБ и большая приватизация