Южная Корея призвала КНДР соблюдать вежливость ради мира в регионе

"Уважая друг друга, Юг и Север должны стараться соблюдать то, что они должны соблюдать, ради развития межкорейских отношений и прочного мира на Корейском полуострове", - сказал представитель министерства объединения Ли Сан Мин в ответ на слова первого замминистра иностранных дел КНДР Ким Ке Гвана.

ЦТАК в субботу опубликовал заявление Ким Ке Гвана, в котором тот, комментируя переданные поздравления, посоветовал Южной Корее и "не мечтать" о возобновлении диалога США-КНДР и не вмешиваться в отношения Трампа и Ким Чен Ына, чтобы не оказаться "в дураках". Он назвал поведение Южной Кореи "дерзким" и отметил, что она зря считает свою роль в отношениях США-КНДР такой важной и "аж дрожит от возбуждения", просто передав поздравления от Трампа, которые КНДР уже получила.