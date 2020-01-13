Южная Корея призвала КНДР соблюдать вежливость ради мира в регионе

СЕУЛ, 13 янв - РИА Новости. КНДР стоит соблюдать вежливость ради дальнейшего развития межкорейских отношений и мира на Корейском полуострове, заявили в министерстве объединения Южной Кореи.
"Уважая друг друга, Юг и Север должны стараться соблюдать то, что они должны соблюдать, ради развития межкорейских отношений и прочного мира на Корейском полуострове", - сказал представитель министерства объединения Ли Сан Мин в ответ на слова первого замминистра иностранных дел КНДР Ким Ке Гвана.
Ранее сообщалось, что Южная Корея передала КНДР поздравление с днем рождения от президента США Дональда Трампа для лидера КНДР Ким Чен Ына через начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёна.
ЦТАК в субботу опубликовал заявление Ким Ке Гвана, в котором тот, комментируя переданные поздравления, посоветовал Южной Корее и "не мечтать" о возобновлении диалога США-КНДР и не вмешиваться в отношения Трампа и Ким Чен Ына, чтобы не оказаться "в дураках". Он назвал поведение Южной Кореи "дерзким" и отметил, что она зря считает свою роль в отношениях США-КНДР такой важной и "аж дрожит от возбуждения", просто передав поздравления от Трампа, которые КНДР уже получила.
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Ким Ке Гван подтвердил, что КНДР уже "получили самостоятельно поздравительное письмо от президента США", указав, что "Южная Корея, видимо, еще не знает, что между НКДР и США есть особый канал связи".
Ранее сообщалось, что президент Мун Чжэ Ин 7 января призвал КНДР к совместным усилиям для скорейшей организации ответного визита Ким Чен Ына в Сеул и подтвердил свою приверженность реализации согласованных совместных проектов между двумя странами.