Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Положительная температура продержится в Положительная температура продержится в Москве до воскресенья, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова

"Понижение температуры, хоть и небольшое, но всё-таки до отрицательных значений, произойдёт в ночь на 19 число, на Крещение", — сказала Позднякова.

По её словам, практически всю неделю погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, разве что за исключением сегодняшнего дня.

"Если сегодня местами ещё возможны небольшие осадки, а завтра будет морось, то в последующие дни существенных осадков не ожидается, температура в ночные часы будет слабо отрицательная, порядка минус 2 - минус 3 градусов; дневная температура - около 0 градусов. Сегодня у нас дневная температура — плюс 1 - плюс 3, завтра дневная температура — 0 - плюс 2, такой же она останется и в среду, в четверг днём может быть где-то 3-4 градуса выше нуля в течение практически всех суток", — сказала главный специалист московского метеобюро.

Также она сообщила, что пока температура воздуха остаётся существенно выше климатической нормы градусов на 8-9, как и на предыдущей неделе.

"Расчеты показывают, что наибольшее количество осадков может выпасть в четверг, это будут осадки в виде дождя, потому что в этот день температура и в дневные, и в ночные часы будет положительной", — сказала Позднякова.

Ночная температура, по её словам, будет слабо отрицательная, дневная - в пределах от минус 1 до плюс 1 градусов.

"Это основная температура в течение недели. В четверг, 16 числа, температура будет порядка плюс 2-3 градусов", — сказала главный специалист московского метеобюро.

По её словам, в понедельник температурные значения достигнут 3 градусов тепла, то есть приблизятся к рекордным значениям.