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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

11:10 13.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Москвы
Прохожие на улице Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Прохожие на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Положительная температура продержится в Москве до воскресенья, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Понижение температуры, хоть и небольшое, но всё-таки до отрицательных значений, произойдёт в ночь на 19 число, на Крещение", — сказала Позднякова.
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По её словам, практически всю неделю погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, разве что за исключением сегодняшнего дня.
"Если сегодня местами ещё возможны небольшие осадки, а завтра будет морось, то в последующие дни существенных осадков не ожидается, температура в ночные часы будет слабо отрицательная, порядка минус 2 - минус 3 градусов; дневная температура - около 0 градусов. Сегодня у нас дневная температура — плюс 1 - плюс 3, завтра дневная температура — 0 - плюс 2, такой же она останется и в среду, в четверг днём может быть где-то 3-4 градуса выше нуля в течение практически всех суток", — сказала главный специалист московского метеобюро.
Также она сообщила, что пока температура воздуха остаётся существенно выше климатической нормы градусов на 8-9, как и на предыдущей неделе.
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"Расчеты показывают, что наибольшее количество осадков может выпасть в четверг, это будут осадки в виде дождя, потому что в этот день температура и в дневные, и в ночные часы будет положительной", — сказала Позднякова.
Ночная температура, по её словам, будет слабо отрицательная, дневная - в пределах от минус 1 до плюс 1 градусов.
"Это основная температура в течение недели. В четверг, 16 числа, температура будет порядка плюс 2-3 градусов", — сказала главный специалист московского метеобюро.
По её словам, в понедельник температурные значения достигнут 3 градусов тепла, то есть приблизятся к рекордным значениям.
"Будут ли рекорды в последующие дни — сказать сложно. Я думаю, что рекордов не будет", — сказала Позднякова.
Москва
10:21
В Москве в ночь на понедельник выпало два сантиметра снега
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
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