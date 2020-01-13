Вице-президент Абхазии исключил участие Хаджимбы в новых выборах

СУХУМ, 13 янв — РИА Новости. Рауль Хаджимба не будет баллотироваться на пост президента Абхазии , сообщил корреспонденту РИА Новости вице-президент Аслан Барциц.

Ранее он сообщил, что Хаджимба подписал документ об отставке. В понедельник его заявление рассмотрят в парламенте.

Протестующие 9 января ворвались в администрацию президента Абхазии и потребовали отставки главы республики. При штурме они выбили несколько окон и дверь.