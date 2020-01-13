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Вице-президент Абхазии исключил участие Хаджимбы в новых выборах
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РИА Новости

Вице-президент Абхазии исключил участие Хаджимбы в новых выборах

11:09 13.01.2020 (обновлено: 13:06 13.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРауль Хаджимба
Рауль Хаджимба
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рауль Хаджимба. Архивное фото
СУХУМ, 13 янв — РИА Новости. Рауль Хаджимба не будет баллотироваться на пост президента Абхазии, сообщил корреспонденту РИА Новости вице-президент Аслан Барциц.
Ранее он сообщил, что Хаджимба подписал документ об отставке. В понедельник его заявление рассмотрят в парламенте.
Протестующие 9 января ворвались в администрацию президента Абхазии и потребовали отставки главы республики. При штурме они выбили несколько окон и дверь.
Сейчас оппозиционеры уже покинули здание, там начали уборку помещений.
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