На Кубани опечатали поезд, возивший туристов по Гуамскому ущелью

КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости. Приставы в Апшеронском районе Краснодарского края опечатали тепловоз, который возит туристов по популярному маршруту вдоль реки Курджипс в Гуамском ущелье, и запретили эксплуатацию узкоколейной железной дороги, по которой он ходит, сообщает УФССП по региону.
По данным ведомства, решение о приостановке деятельности ряда объектов турбизнеса в Гуамском ущелье вынесено судом по иску прокуратуры, связанному с выявленными нарушениями пожарной безопасности.
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"В рамках обеспечения иска прокуратуры судебные приставы запретили эксплуатацию переданных АО "Апшеронск-Лагонаки" тепловоза ТУ-8 с тремя пассажирскими вагонами ПВ-40, возившего туристов по ущелью реки Курджипс, участка узкоколейной железной дороги, ведущей от хутора Гуамка в поселок Мезмай…, а также объектов имущественного комплекса на территории памятника природы "Гуамское ущелье": домика для приезжих с пристройками и навесами и двух будок обходчиков, расположенных у входа в ущелье", - сообщает пресс-служба УФССП.
Гуамское ущелье протяженностью пять километров расположено в верховьях реки Курджипс Апшеронского района Краснодарского края, является популярным местом отдыха туристов. Известно тем, что здесь сохранился участок восстановленной узкоколейной железной дороги, сейчас используемой в туристических целях. В ущелье имеется ряд маршрутов к гротам, водопадам, пещерам и смотровым площадкам.
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Узкоколейная железная дорога в Гуамском ущелье.
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Узкоколейная железная дорога в Гуамском ущелье.