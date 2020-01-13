На Кубани опечатали поезд, возивший туристов по Гуамскому ущелью

"В рамках обеспечения иска прокуратуры судебные приставы запретили эксплуатацию переданных АО "Апшеронск-Лагонаки" тепловоза ТУ-8 с тремя пассажирскими вагонами ПВ-40, возившего туристов по ущелью реки Курджипс, участка узкоколейной железной дороги, ведущей от хутора Гуамка в поселок Мезмай…, а также объектов имущественного комплекса на территории памятника природы "Гуамское ущелье": домика для приезжих с пристройками и навесами и двух будок обходчиков, расположенных у входа в ущелье", - сообщает пресс-служба УФССП.