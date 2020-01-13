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Туризм
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На Кубани опечатали поезд, возивший туристов по Гуамскому ущелью
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РИА Новости

На Кубани опечатали поезд, возивший туристов по Гуамскому ущелью

11:07 13.01.2020 (обновлено: 11:13 13.01.2020)
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© Фото : УФССП России по Краснодарскому краюСотрудница УФССП России по Краснодарскому краю опечатывает туристический поезд, возивший туристов по ущелью реки Курджипс
Сотрудница УФССП России по Краснодарскому краю опечатывает туристический поезд, возивший туристов по ущелью реки Курджипс
© Фото : УФССП России по Краснодарскому краю
КРАСНОДАР, 13 янв - РИА Новости. Приставы в Апшеронском районе Краснодарского края опечатали тепловоз, который возит туристов по популярному маршруту вдоль реки Курджипс в Гуамском ущелье, и запретили эксплуатацию узкоколейной железной дороги, по которой он ходит, сообщает УФССП по региону.
По данным ведомства, решение о приостановке деятельности ряда объектов турбизнеса в Гуамском ущелье вынесено судом по иску прокуратуры, связанному с выявленными нарушениями пожарной безопасности.
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"В рамках обеспечения иска прокуратуры судебные приставы запретили эксплуатацию переданных АО "Апшеронск-Лагонаки" тепловоза ТУ-8 с тремя пассажирскими вагонами ПВ-40, возившего туристов по ущелью реки Курджипс, участка узкоколейной железной дороги, ведущей от хутора Гуамка в поселок Мезмай…, а также объектов имущественного комплекса на территории памятника природы "Гуамское ущелье": домика для приезжих с пристройками и навесами и двух будок обходчиков, расположенных у входа в ущелье", - сообщает пресс-служба УФССП.
Гуамское ущелье протяженностью пять километров расположено в верховьях реки Курджипс Апшеронского района Краснодарского края, является популярным местом отдыха туристов. Известно тем, что здесь сохранился участок восстановленной узкоколейной железной дороги, сейчас используемой в туристических целях. В ущелье имеется ряд маршрутов к гротам, водопадам, пещерам и смотровым площадкам.
© РИА Новости / Николай ХижнякУзкоколейная железная дорога в Гуамском ущелье.
Узкоколейная железная дорога в Гуамском ущелье
1 из 2
Узкоколейная железная дорога в Гуамском ущелье.
© РИА Новости / Николай Хижняк
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкУзкоколейная железная дорога в Гуамском ущелье.
Гуамское ущелье в Краснодарском крае
2 из 2
Узкоколейная железная дорога в Гуамском ущелье.
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
1 из 2
Узкоколейная железная дорога в Гуамском ущелье.
© РИА Новости / Николай Хижняк
2 из 2
Узкоколейная железная дорога в Гуамском ущелье.
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
122541219
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ТуризмАпшеронский районКраснодарский крайОбщество
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