Праздник глупости: флешмоб "В метро без штанов"

Куртка, свитер и… голые ноги — раз в год пассажиры подземки по всему миру путешествуют в таком виде.
Куртка, свитер и… голые ноги — раз в год пассажиры подземки по всему миру путешествуют в таком виде.
Главное — вести себя в такой дурацкой ситуации естественно.
Главное — вести себя в такой дурацкой ситуации естественно.
Все делается шутки ради и называется праздником глупости.
Флешмоб "В метро без штанов" проходит в январе, точную дату объявляют за месяц.
Флешмоб "В метро без штанов" проходит в январе, точную дату объявляют за месяц.
Впервые акцию провели в 2002 году.
На вызывающий эксперимент тогда решились всего семь человек.
На вызывающий эксперимент тогда решились всего семь человек.
С годами все больше людей присоединялись к флешмобу.
В 2013 году мероприятие состоялось уже в 60 городах мира.
Число участников насчитывало десятки тысяч.
Число участников насчитывало десятки тысяч.
В этом году акция проходила в Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Берлине, Торонто, Лиссабоне и других городах.
В этом году акция проходила в Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Берлине, Торонто, Лиссабоне и других городах.
Участники флешмоба "В метро без штанов" в Нью-Йорке.