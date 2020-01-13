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https://ria.ru/20200113/1563355068.html
Праздник глупости: флешмоб "В метро без штанов"
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РИА Новости

Праздник глупости: флешмоб "В метро без штанов"

12:06 13.01.2020
3732
Сотни людей по всему миру прокатились в метро без брюк и юбок. Участники шутливого флешмоба — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Куртка, свитер и… голые ноги — раз в год пассажиры подземки по всему миру путешествуют в таком виде.

Участники международного флешмоба В метро без штанов в лондонском метро
1 из 11

Куртка, свитер и… голые ноги — раз в год пассажиры подземки по всему миру путешествуют в таком виде.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанк

Главное — вести себя в такой дурацкой ситуации естественно.

Участники международного флешмоба В метро без штанов в нью-йоркском метро
2 из 11

Главное — вести себя в такой дурацкой ситуации естественно.

© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Johannes Eisele

Все делается шутки ради и называется праздником глупости.

Участники международного флешмоба В метро без штанов в нью-йоркском метро
3 из 11

Все делается шутки ради и называется праздником глупости.

© AFP 2019 / Johannes Eisele
© REUTERS / Brendan McDermid

Флешмоб "В метро без штанов" проходит в январе, точную дату объявляют за месяц.

Участники международного флешмоба В метро без штанов в нью-йоркском метро
4 из 11

Флешмоб "В метро без штанов" проходит в январе, точную дату объявляют за месяц.

© REUTERS / Brendan McDermid
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Впервые акцию провели в 2002 году.

Участники международного флешмоба В метро без штанов в лондонском метро
5 из 11

Впервые акцию провели в 2002 году.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанк

На вызывающий эксперимент тогда решились всего семь человек.

Участники международного флешмоба В метро без штанов в нью-йоркском метро
6 из 11

На вызывающий эксперимент тогда решились всего семь человек.

© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Johannes Eisele

С годами все больше людей присоединялись к флешмобу.

Участница международного флешмоба В метро без штанов в нью-йоркском метро
7 из 11

С годами все больше людей присоединялись к флешмобу.

© AFP 2019 / Johannes Eisele
© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas

В 2013 году мероприятие состоялось уже в 60 городах мира.

Участники международного флешмоба В метро без штанов в лондонском метро
8 из 11

В 2013 году мероприятие состоялось уже в 60 городах мира.

© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Число участников насчитывало десятки тысяч.

Участники международного флешмоба В метро без штанов в лондонском метро
9 из 11

Число участников насчитывало десятки тысяч.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

В этом году акция проходила в Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Берлине, Торонто, Лиссабоне и других городах.

Участники международного флешмоба В метро без штанов в лондонском метро
10 из 11

В этом году акция проходила в Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Берлине, Торонто, Лиссабоне и других городах.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанк

Участники флешмоба "В метро без штанов" в Нью-Йорке.

Участники международного флешмоба В метро без штанов в нью-йоркском метро
11 из 11

Участники флешмоба "В метро без штанов" в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
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Нью-Йорк (город)ЛондонФото
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