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В Крыму назвали идею отметить годовщину сожжения Москвы шизофренией
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РИА Новости

В Крыму назвали идею отметить годовщину сожжения Москвы шизофренией

10:58 13.01.2020 (обновлено: 11:48 13.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРоссийский триколор на палубе парусника "Херсонес" в Крыму
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал идею экс-депутата Верховной рады Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".

"У этого авантюриста от политики все меньше и меньше возможностей. От этого он вынужден доставать из своего сознания самые эпатажные и шизофренические идеи, показывая всему миру в первую очередь свой внутренний бредовый мир и отсутствие созидательных ноток. Бредовее идеи и не сыскать. <...> Не думаю, что Украина будет праздновать эту дату, ибо это бред, но порцию своего хайпа пан Чубаров отхватил", — заявил Умеров РИА Новости.

По его словам, экстремисты, подобные Чубарову, несут лишь хаос и разрушение.
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Вчера, 15:21
В Госдуме прокомментировали идею отметить "450-летие сожжения Москвы"
Накануне бывший депутат Рады и глава "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы". Так Чубаров решил отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года, когда в результате боев в Москве начался пожар, ставший самым крупным для города в XVI веке.
Чубаров не в первый раз выступает с абсурдными антироссийскими заявлениями. Например, в декабре он объявил о планах устроить поход на Крым, а ранее предлагал переименовать полуостров.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Рефат ЧубаровМеджлис крымскотатарского народаВерховная Рада УкраиныМоскваКрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Как по мне так всё хорошо, вна украине произошёл гос переворот под либеральными лозунгами вот пусть все и видят к чему приводят "революции гидности". Серьёзно лучшего примера и не нужно!!!
13 января, 12:39
ЯЛЯрослав Ленков
1710001
ИЗ-ЗА таких как Чубаров, уже пол мира сомневаеться в профпригодности украинских политиков, интересно проходят ли они мед.смотр у психиатра
13 января, 12:18
nikolai1982sasha
1410002
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