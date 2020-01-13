В Крыму назвали идею отметить годовщину сожжения Москвы шизофренией

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал идею экс-депутата Верховной рады Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
"У этого авантюриста от политики все меньше и меньше возможностей. От этого он вынужден доставать из своего сознания самые эпатажные и шизофренические идеи, показывая всему миру в первую очередь свой внутренний бредовый мир и отсутствие созидательных ноток. Бредовее идеи и не сыскать. <...> Не думаю, что Украина будет праздновать эту дату, ибо это бред, но порцию своего хайпа пан Чубаров отхватил", — заявил Умеров РИА Новости.
По его словам, экстремисты, подобные Чубарову, несут лишь хаос и разрушение.
Накануне бывший депутат Рады и глава "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы". Так Чубаров решил отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года, когда в результате боев в Москве начался пожар, ставший самым крупным для города в XVI веке.
Чубаров не в первый раз выступает с абсурдными антироссийскими заявлениями. Например, в декабре он объявил о планах устроить поход на Крым, а ранее предлагал переименовать полуостров.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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