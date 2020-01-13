В Крыму назвали идею отметить годовщину сожжения Москвы шизофренией

"У этого авантюриста от политики все меньше и меньше возможностей. От этого он вынужден доставать из своего сознания самые эпатажные и шизофренические идеи, показывая всему миру в первую очередь свой внутренний бредовый мир и отсутствие созидательных ноток. Бредовее идеи и не сыскать. <...> Не думаю, что Украина будет праздновать эту дату, ибо это бред, но порцию своего хайпа пан Чубаров отхватил", — заявил Умеров РИА Новости.