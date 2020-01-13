Таможня Китая расширила список российских экспортеров мяса птицы

На границе России с Китаем начал работать новый пункт пропуска

МОСКВА, 13 янв - . Таможенное управление Китая расширило список российских компаний, имеющих право поставок продукции птицеводства на китайский рынок. " Проект "Россия-Китай: Главное . Таможенное управление Китая расширило список российских компаний, имеющих право поставок продукции птицеводства на китайский рынок.

В список включили 9 предприятий, занимающихся переработкой мяса птицы, и 2 предприятия по хранению продукции птицеводства.

В официальном сообщении говорится: "Учитывая представленные Россельхознадзором гарантии соответствия российских предприятий по производству мяса птицы требованиям и нормам Китая, Главное таможенное управление Китайской Народной Республики (ГТУ КНР) расширило список российских компаний, имеющих право поставок продукции птицеводства на рынок Китая".

Таким образом, на сегодня в общей сложности 55 российских компаний могут экспортировать мясо птицы в Китай, в их числе 40 переработчиков и 15 предприятий, занимающихся хранением продукции птицеводства.

Также к ввозу из России в Китай разрешены субпродукты из индейки.