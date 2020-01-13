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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-13T10:54+0300
https://ria.ru/20200113/1563354659.html
Таможня Китая расширила список российских экспортеров мяса птицы
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РИА Новости

Таможня Китая расширила список российских экспортеров мяса птицы

10:54 13.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНа границе России с Китаем начал работать новый пункт пропуска
На границе России с Китаем начал работать новый пункт пропуска
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 13 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Таможенное управление Китая расширило список российских компаний, имеющих право поставок продукции птицеводства на китайский рынок.
В список включили 9 предприятий, занимающихся переработкой мяса птицы, и 2 предприятия по хранению продукции птицеводства.
В официальном сообщении говорится: "Учитывая представленные Россельхознадзором гарантии соответствия российских предприятий по производству мяса птицы требованиям и нормам Китая, Главное таможенное управление Китайской Народной Республики (ГТУ КНР) расширило список российских компаний, имеющих право поставок продукции птицеводства на рынок Китая".
Таким образом, на сегодня в общей сложности 55 российских компаний могут экспортировать мясо птицы в Китай, в их числе 40 переработчиков и 15 предприятий, занимающихся хранением продукции птицеводства.
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Также к ввозу из России в Китай разрешены субпродукты из индейки.
Список предприятий опубликован на официальном сайте Главного таможенного управления КНР.
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Россия-Китай: ГлавноеРоссельхознадзорКитайРоссия
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