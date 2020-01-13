Китай сдал в эксплуатацию крупнейший в мире радиотелескоп

Стоимость проекта оценена в 1,15 миллиарда юаней (166 миллионов долларов). Телескоп достроили в 2016 году – уже тогда он стал самым мощным на Земле: его чувствительность в 10 раз превзошла показатели бывшего рекордсмена, обсерватории "Аресибо" в Пуэрто-Рико. Позже проект усовершенствовали: вокруг основного телескопа развернули сеть из 10 вспомогательных с диаметром чаши от 30 до 50 метров. Благодаря нововведениям FAST стал в шесть раз чувствительнее и смог работать в 19 раз быстрее.