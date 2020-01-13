В Москве пассажир такси под дулом пистолета перевел деньги грабителям

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Пассажира такси в Москве под дулом пистолета заставили перевести деньги на банковскую карту грабителя, подозреваемые задержаны, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
По его словам, в полицию с заявлением обратился 21-летний молодой человек. Он рассказал, что, выйдя из бара в центре Москвы, сел в такси, в котором было двое мужчин. По пути следования один из них стал угрожать ему предметом, похожим на пистолет, потребовал открыть мобильное приложение и перевести деньги на указанную им банковскую карту. После этого такси остановилось на Марксистской улице, где неизвестные его высадили.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Большая Дмитровка задержали подозреваемых. Ими оказались 28-летний и 37-летний приезжие. У задержанных мужчин изъят травматический пистолет", - сказал Васенин.
Полиция не уточняет, какая сумма была похищена. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Подозреваемые арестованы.
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