В Москве пассажир такси под дулом пистолета перевел деньги грабителям

По его словам, в полицию с заявлением обратился 21-летний молодой человек. Он рассказал, что, выйдя из бара в центре Москвы, сел в такси, в котором было двое мужчин. По пути следования один из них стал угрожать ему предметом, похожим на пистолет, потребовал открыть мобильное приложение и перевести деньги на указанную им банковскую карту. После этого такси остановилось на Марксистской улице, где неизвестные его высадили.